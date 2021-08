Nouvelles rassurantes pour Toutai Kefu, victime d'une violente agression à l'arme blanche

L'ancien wallaby Toutai Kefu a été victime d'une agression à l'arme blanche en Australie. Son opération s'est bien passée.

La nouvelle a ému la planète ovale et elle aurait bien pu être tragique, mais l'ancien 3e ligne australien Toutai Kefu est coriace. Victime d'une violente agression à l'arme blanche avec sa famille, le Tongien a été opéré avec succès de même que l'un de ses fils. Une autre de ses filles, Olivia a posté un message rassurant sur les réseaux sociaux : "Josh et papa ont été opérés hier et se rétablissent bien. Madi et maman auront leurs opérations ce matin. Aucun d'entre eux n'a son téléphone sur lui. Merci à tous pour tous les gentils messages et votre soutien, c'est vraiment important pour nous tous."



Agressé à l'arme blanche lors d'une tentative de cambriolage à Brisbane, Kefu, 47 ans, souffrait de multiples blessures à l'abdomen tandis que sa femme avait été blessée au bras. Trois individus, dont un adolescent de 15 ans, auraient commis cette agression à l'aide de couteaux, d'une hache et d'une machette. Un drame tragique a donc été évité. L'un des agresseurs présumés aurait été stoppé par les voisins puis remis à la police. Il a été inculpé de plusieurs chefs de tentative de meurtre. Un autre a été arrêté dans un hôpital de la ville tandis que le troisième serait toujours en fuite.

❤️ You got this great man!! All our love and thoughts to you and the entire Kefu family!! #Wallabies pic.twitter.com/WGMeuiUuqy — Wallabies (@wallabies) August 15, 2021

Nous souhaitons un prompt et bon rétablissement à Toutai Kefu ainsi qu'à tous les membres de sa famille.