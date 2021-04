Nicolas Godignon de retour en Fédérale 1 (mais pas comme entraîneur).

L'ancien coach du CA Brive et de la Section Paloise, Nicolas Godignon, reprend du service à l'USAL. Mais pas comme entraîneur.

On avait laissé Nicolas Godignon en décembre 2020, du côté de Pau. Son aventure d'un an avec la Section venait de toucher à sa fin, la faute à des résultats insuffisants. Mais celui qui avait permis au CA Brive de remonter en TOP 14 conserve une belle cote, et fait logiquement son retour dans le monde du rugby. Pas très loin de Brive, puisqu'il interviendra du côté de l'USA Limoges.

Selon France Bleu Limousin, "on ne le retrouvera pas sur le banc la saison prochaine pour entraîner l'équipe fanion, qui joue en Fédérale 1." Mais alors, quel rôle Godignon va-t-il endosser cet été ? A priori, celui de simple consultant venu "apporter son aide amicale au Club durant l’intersaison" et l'accompagner "dans la réalisation de son projet sportif et structurel."

Nicolas Godignon nous apportera son expertise durant l’intersaison.

Il mettra toute son expérience au profit du Club ! Je tiens, avec l’ensemble de l’Equipe Dirigeante, à le remercier sincèrement pour cette aide précieuse et bienveillante.



Julien DELAYE

Directeur général pic.twitter.com/Ex54y9PcTO — USA Limoges Rugby (@USALimoges) April 22, 2021

Sur son compte Twitter, la formation de Fédérale 1 a déjà officialisé les venues de plusieurs joueurs : Abriat (pilier, Mâcon), Joubert (centre, Salles), Cadieu (centre/ailier, Trélissac), Serra (pilier, Malemort), Lopez Bontempo (centre, Brive) et Ludick (2e ligne, Namibie).