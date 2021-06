Nationale. Pascal Papé l'affirme : ''Bourgoin veut retrouver la Pro D2 le plus rapidement possible''

Pascal Papé deviendra directeur sportif de Bourgoin, à l'issue de la saison prochaine. Ce dernier, espère que le club pensionnaire de Nationale retrouvera une place au sein de la Pro D2 rapidement.

Directeur du centre de formation du Stade Français, Pascal Papé quittera Paris après 14 années de bons et loyaux services au sein du club de la capitale. Il retrouvera à compter de la saison prochaine, Bourgoin son club formateur où il officiera en tant que directeur sportif, alors que Sébastien Tillous-Borde sera le manager de l'équipe. L'ex-deuxième ligne international est dans un premier temps revenu sur ce choix dans l'émission Poulais Raffûte : ''En tout cas, c'est un choix du coeur, un choix du ventre. Cela fait quatre ans que je suis au centre de formation, je me suis régalé et je me régale encore aujourd'hui avec ces jeunes parce que je pense que j'ai une fibre particulière pour les accompagner dans leur développement d'homme mais aussi de jeune rugbyman. Mais je voulais donner un autre tournant à ma carrière et le développement et la structuration d'un club m'ont toujours intéressé. Cela tombait bien puisque le CSBJ avait besoin de créer ce poste-là et c'est un club qui a toujours coulé dans mes veines. C'est un retour aux sources et un projet ambitieux avec des gens qui ont des convictions qui me ressemblent. C'est un super projet dans lequel je veux m'investir à 100% et on verra par la suite. Il y a une grosse ambition au CSBJ. À moi de la porter du mieux possible''.

TRANSFERT. Nationale. Pour la prochaine saison, Bourgoin s'offre les services de Pascal Papé



Papé en a profité pour rebondir sur ce sujet, et évoquer les objectifs en question dans un futur proche : ''Je vais reprendre les discours du président Henri-Guillaume Gueydan. Il n'a jamais affiché le fait que Bourgoin retrouve le Top 14. C'est quelqu'un qui a rebâti le club depuis trois ans, pierre après pierre et qui lui a redonné une sérénité financière. Il le fait avec beaucoup de patience. L'idée est de retrouver le monde professionnel ça c'est clair. Le monde professionnel déjà c'est la Pro D2. Donc ça, ce sera la première étape. La retrouver la plus vite possible donc on a deux ans pour continuer le travail qui a été entrepris avant. Il faut être patient, il faut construire, développer. Il faut pérénniser le club en Pro D2 parce que je pense que le CSBJ et son territoire a sa place pour être en Pro D2. C'est un travail sur le long terme qui va devoir être fait par toute une région et un territoire''. L'ancien international français ne se fixe pas de date pour une éventuelle remontée à l'échelon supérieur. Mais une chose est sûre, le CSBJ ne souhaite pas s'éterniser en Nationale.