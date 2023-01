Meafou et Marchand impressionnent, Dupont et Ntamack en mode diesel, Sale/Toulouse vu par Twitter

Ce samedi, le Stade Toulousain s'est imposé face à Sale en Champions Cup. Revivez le match avec les commentaires de supporters sur Twitter.

C’est bien sympa ce #MUNMCI, mais le seul vrai match à Manchester aujourd’hui c’est #SHARKSST — Giannelli Imboulard 🔴⚫️🟣 (@imboulard) January 14, 2023

Et de 100 pour 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗡𝘁𝗮𝗺𝗮𝗰𝗸 👏



Enfant du Stade, Romain dispute aujourd'hui son 100ème match en 🔴 et ⚫️ ! 🫶#SHARKSST pic.twitter.com/PSrjLI5fhp — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 14, 2023

19 secondes et un crâne ouvert 😂😭 #SHARKSST — amé (@melie_rg) January 14, 2023

Bon bah, ils devaient nous « casser la bouche », déjà 20 secondes et déjà 2 ambulances à 0 😂 #SHARKSST



@StadeToulousain : @SaleSharksRugby : 🚑 🚑 — Alexis  (@AlexisHRZS) January 14, 2023

Les joueurs de Sale qui tombent un à un comme des mouches : #SHARKSST pic.twitter.com/yYsOTViaN6 — FRW - France 🏉 (@FRW_France) January 14, 2023

8 minutes de jeu dont 17 minutes de mêlée fermée.#SHARKSST — Gerard Van Rooy (@VanRooyinounet) January 14, 2023

Il met pas trop les bras Meafou #SHARKSST — Sandrinou ST64 🖤❤ 5ème 🌟 21🥇 (@Sandrinou64) January 14, 2023

Dans le mouvement ok, mais Meafou pourquoi il met pas les bras? Direct à l'épaule comme ça, faut être sacrément con. Ça paye visiblement les protocoles placage du Top 14. Derrière essai, bien joué champion. #SHARKSST — CitronVert (@MilshakeTacos) January 14, 2023

On a de la chance de pas prendre un carton.. Mais ça amène un essai 🙄🙄 #SHARKSST — Ben (@V46756) January 14, 2023

Ca va être compliqué chez eux ils ont l’air d’être en forme #SHARKSST — Maxim Ginoux (@Maxim_Ginoux) January 14, 2023

Y'a pas pire sensation que de voir un anglais heureux. #SharksST pic.twitter.com/TMVwTxbBYn — John (@Johnolatine) January 14, 2023

Avantage Over au bout de 5 secondes alors que on a reculé de 5 mètres…. #SHARKSST — Vince_Souc (@VinceSouc31) January 14, 2023

#SHARKSST ils font le concours de la faute la plus con là.. HOOO Wake Up — Fafoutch (@Fafoutch) January 14, 2023

Bien sûr que c’est rouge!!!!

#SHARKSST — Poncelet Mireille (@PonceletMireil1) January 14, 2023

Mérite. Les mecs savent qu'is doivent mettre les bras pour déblayer, ils continuent de mettre l'épaule en premier... a noter que Mermoz est catastrophique au commentaire... #SHARKSST — CitronVert (@MilshakeTacos) January 14, 2023

Je le trouve sévère celui là mais bon c'est la règle (étonnant de la voir appliquée en coupe d'Europe en tout cas). Par contre c'était quand même sous ses yeux et il a quand même fallu la vidéo... #SHARKSST — Ku Klux Klancy ⭐ (@ClancyMyLove) January 14, 2023

Guitoune / Barassi c'est pas la paire de centre la plus flamboyante qu'on ait eu, faut le dire, allez les gars réveil #SHARKSST — Carabinou (@Denssss31) January 14, 2023

La réalisation est infâme#SHARKSST — Floria (@Ayemraa) January 14, 2023

Aldegheri il explose cette année c'est fou, et en plus c'est un amour #SHARKSST — Carabinou (@Denssss31) January 14, 2023

#RugbyPack Le Stade c'est vraiment brouillon jusque là !! 🤪... #SHARKSST — Pat Lfc (@patouy66) January 14, 2023

Ntamack pourquoi choisir Dupont ? #SHARKSST — Toulousinho 😈❤️🖤(heureux) (@Guiguito31) January 14, 2023

Il passe à Malia c’est clairement essai: #SHARKSST — Benjamin ❤️💙 🇫🇷 🇵🇱 (@benjisop) January 14, 2023

Jaminet s’il donne à Malia c’est gagnant, il aurait pu fixer le dernier défenseur plus facilement que Ntamack. Et Roumat doit écarter plus vite aussi. Bref ça joue mal. #SALvTOU #SHARKSST — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) January 14, 2023

Y’a quand même des tdc sur terre qui pensent qu’il n’y a pas rouge. #SHARKSST https://t.co/sv1bdW9j18 — randalinho (@payetinho1010) January 14, 2023

Dupont il essaye, mais il n'y est pas.



Dur dur. #SharksST — John (@Johnolatine) January 14, 2023

Toulouse, Dupont, Ntamack... C'est d'une nullité sur cette première mi-temps... Je sens que ça va souffler dans les vestiaires #SHARKSST — Fab33 (@FabPouj) January 14, 2023

Grosse défense des anglais...

Pendant combien de temps vont-ils tenir ?

Tant qu'on fait des mauvais choix, le score ne sera pas inversé #SHARKSST — [email protected] (@BernardStumpf) January 14, 2023

5-3 à la mi temps. Une attaque toulousaine à plat, une bonne défense en face font que les rouge et noir n’ont pas trouvé l’en but#HeinekenChampionsCup #SALvsTOU #SHARKSST — Maxim Ginoux (@Maxim_Ginoux) January 14, 2023

He ben. Contre une équipe qui a perdu ses 2piliers titulaires au bout de 20s, et qui prend un rouge à la 20eme, c'est hyper pauvre. Ça devrait passer au vu des 2 fait de jeu ci dessus, mais pour l'instant c'est triste ce que propose Toulouse. #SHARKSST — CitronVert (@MilshakeTacos) January 14, 2023

On joue un peu à la baballe. Y a que Meafou qui avance.



#SHARKSST — Benjamin Brembi (@bennybeeee) January 14, 2023

Quand tu vois ce qu'est capable de proposé le Leinster et ce qu'on propose à 15 contre 14,mon dieu #SHARKSST — XV de f🔴⚫ (@stadidista) January 14, 2023

Du coup pour le problème de talonneur en edf j’aurais vu Marchand en 2 et Marchand en 16 jsp ce que vous en pensez #SHARKSST — Charli (@Merluche02) January 14, 2023

Quel match de Marchand encore 😳 #SHARKSST — Pierre_Vgnl (@Pierrevignal) January 14, 2023

Ils veulent pas se faire des passes aujourd'hui ? #SHARKSST — Sandrinou ST64 🖤❤ 5ème 🌟 21🥇 (@Sandrinou64) January 14, 2023

Tuilagi contre Meafou on dirait un Kapla contre un éléphant #SHARKSST — Fred (@FredQuiTweet) January 14, 2023

Il a pas du se faire secouer comme ça souvent tuilagui. #SHARKSST — Qui s'y frotte s'y pique (@SFrotte) January 14, 2023

Mérité pour Meafou, énorme match #SHARKSST — Carabinou (@Denssss31) January 14, 2023

Essai toulousain, deuxième mi temps bien plus rassurante que la première #HeinekenChampionsCup #SALvsTOU #SHARKSST — Maxim Ginoux (@Maxim_Ginoux) January 14, 2023

Même quand il fait pas son plus grand match, il te délivre une chist parfaite à l'intérieure le type, indécent #SHARKSST — Carabinou (@Denssss31) January 14, 2023

Donc on se met à jouer à la 72e, c'est un concept ... #SHARKSST — ToulouseSport.fr (@ToulouseSportFR) January 14, 2023

Fatalement, une heure à un de moins, au bout d'un moment tu lâches ; le bonus est possible, ça assurerait presque un quart à domicile #SHARKSST — Carabinou (@Denssss31) January 14, 2023

Et dire quon doit encore s'améliorer

❤🖤#SHARKSST — Guy No Vice ❤🖤 ⭐⭐⭐⭐⭐ (@guy_novice) January 14, 2023

Homme du match c'était forcément Meafou ou Marchand



Par contre Dupont c'est vraiment pas ça...



J'espère que c'est lié à la gestion de l'équipe pendant les fêtes et le fait qu'on ai pas mal fait tourné et qu'ils seront plus en forme semaine prochaine.#SHARKSST — Floria (@Ayemraa) January 14, 2023

Bon, c'était clairement pas notre match le plus abouti (bien au contraire), mais c'est une victoire quand même. #SharksST — John (@Johnolatine) January 14, 2023