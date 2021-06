Les trompettes, la remontée, Acebes, la finale de la Pro D2 a fait vibrer les réseaux sociaux

Les gens qui pensent que la bande son d'une Marseillaise va s'adapter à leur tempo et que ça doit pas être l'inverse, ça me fait toujours autant marrer #USAPBO

Plus personne n'a de masque en tribune ! Il ne font même plus semblant. #FinalePROD2

Tilsley et Peyresblanques, c’est les rois de cette mi-temps. Ils sont en état de grâce. Faut quand même souligner qu’il y en a un, c’est un talonneur et il cale des crochets comme Kolbe le ferait. #USAPBOPB #PROD2

Perpignan : on marque trois points. Ballon capté. Pick & go tout seul dans les 22m. On encaisse trois points. C’est incompréhensible cette gestion. #USAPBOPB

Le banc Biarrot va être décisif, on sent que la chaleur fait plus de mal aux biarrots en plus des assauts perpignanais #USAPBOPB pic.twitter.com/7q79JpAAjX