RUGBY. Gaël Fickou est un pilier (de la défense tricolore)

Joueur le plus expérimenté de l'équipe de France, Gaël Fickou fait partie de ces hommes qui lient une équipe. Une capacité cruciale pour faire marcher un groupe.

Comme dans tous les sports collectifs, la notion d’esprit d’équipe dans le rugby est capitale. Et cela, Gaël Fickou l’a bien compris. Par définition, l’esprit d’équipe, c'est faire preuve d’altruisme et de solidarité avec les membres de son groupe. C’est également la capacité à pouvoir jouer et travailler en harmonie avec les autres. Des qualités que possède le centre de la France.

Bien plus qu'un simple leader

À 29 ans, Gaël Fickou est déjà l’une des légendes de l'équipe de France Avec 80 sélections, le Francilien est d’ailleurs le joueur le plus expérimenté de l’équipe, lui qui a fait ses débuts très tôt, plus précisément en 2013, alors qu’il n’avait que 19 ans. Une longévité qui s’explique par son talent sur le terrain certes, mais aussi par son esprit d’équipe, qui fait de lui un joueur à part.

Capable d’évoluer avec n’importe quel autre joueur, grâce également à son profil polyvalent, Fickou sait comment tirer le meilleur de ses coéquipiers. Toujours au service du collectif, il sait se montrer altruiste quand il le faut. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu'il s’est vite imposé partout où il est passé. De Toulouse aux Hauts-de-Seine, en passant par Paris, Fickou a toujours su s’intégrer parfaitement dans le collectif. Preuve que son aptitude à travailler en équipe est une force.

Et pourtant, ses performances individuelles parlent aussi pour lui ! Les performances individuelles et collectives seraient-elles liées ? Spoiler : c'est probable ! 56 essais en championnat de France, 11 en Coupe d’Europe, plus de 200 matchs chez les pros… Fickou n’a plus grand-chose à prouver au rugby français. Et pourtant, le natif de la Seyne-sur-Mer ne cesse de donner le maximum pour ses coéquipiers, et plus globalement pour le collectif. “On gagne et on perd en équipe”, voilà une maxime qu’a assimilé Gaël Fickou, pour le plus grand bonheur de l'équipe de France.

Savoir faire briller ses partenaires

Irréprochable de par sa mentalité, le ¾ centre des Bleus reste avant tout un excellent joueur de rugby. Très complet, il est même le capitaine de la défense de l'équipe de France. Preuve là encore de son esprit d’équipe. Il n’hésite d’ailleurs pas à faire de nombreuses tâches dites “obscures”, comme en défense ou dans les soutiens offensifs.

Des actions qui permettent ensuite à ses coéquipiers de pouvoir s’exprimer librement, et de faire la différence. En bref, Gaël Fickou est un véritable leader de cette équipe de France, qui sait faire passer les intérêts collectifs avant les siens. Une qualité rare.

C’est donc tout naturellement que celui-ci s’avance comme titulaire pour ce mondial, lui sera associé à son ancien partenaire de club au centre, Jonathan Danty. D’ailleurs, Fickou a l’avantage de connaître beaucoup de ses coéquipiers en dehors de l'équipe de France, que ce soit grâce à ses années passées à Toulouse, ou à Paris. De quoi faciliter encore davantage sa capacité à travailler avec autrui.

