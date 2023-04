Les supporters ont vibré sur Twitter devant le Crunch entre l'Angleterre et le XV de France féminin

Ce samedi, le XV de France féminin a été dominé par l'Angleterre dans le cadre de la ''finale'' du Tournoi des 6 Nations malgré une bonne deuxième période.

On y est. Moment d’histoire pour le rugby mondial #ANGFRA pic.twitter.com/sIXRZZvKPU — Fanny Lechevestrier (@fannylechevestr) April 29, 2023

En place pour un moment historique !!!

Plus de 55000 personnes présentes au temple du rugby pour le dénouement de ce Tournoi 2023

Allez les Bleues 🇨🇵 #ANGFRA #ENGvFRA — Lucas | Lerourou (@Lerourou1) April 29, 2023

C'est parti à Twickenham et une très belle 1re séquence française

On gagne le ping-pong rugby et on met à la faute les Anglaises#ANGFRA — Lucas | Lerourou (@Lerourou1) April 29, 2023

#ANGFRA à Twickenham avec 60 000 spectateurs ! À quand du rugby féminin au #stadedefrance ? — Oh punaise qui perd son temps plus ou allègrement (@marsupilamima2) April 29, 2023

Les Françaises sont rentrées dans le match comme rarement elles sont rentrées contre les Anglaises ces dernières années !#ANGFRA — Etienne Goursaud (@EtienneGoursaud) April 29, 2023

Pauline lancé comme un Bourdon! — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) April 29, 2023

Sacrée défense anglaise tout de même qui ne rompt pas #ANGFRA — BOOM (@theB809) April 29, 2023

Camper 10 minutes dans le camps anglais sans marquer faudra pas le regretter #ANGFRA — Butcher (@axelpoige) April 29, 2023

Tout ce jeu au pied alors que nous on veut juste voir Rose Bernadou se battre seule contre huit anglaises. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) April 29, 2023

Attention dominer n’est pas gagné ! On a la possession mais on arrive pas à marquer #ANGFRA — Hardy Masqué (@xavius_d_lazy) April 29, 2023

#ANGFRA mais ou sont les soutiens ? — AntoinEEE 🇫🇷 (@Spartt61) April 29, 2023

#ANGFRA les anglaises jouent mieux que nous

Elles attendent tranquillement pépère et nous on se fatigue pour rienb — Charly 🇫🇷 🇺🇦🇪🇺🇬🇺#Renaissance #Vacinne4X (@Charlylevrai1) April 29, 2023

Ce match me fait peur ! On domine à fond. Et sur la première sortie anglaise on risque bien de se faire crucifier !#ANGFRA — Etienne Goursaud (@EtienneGoursaud) April 29, 2023

Comment on peut se prendre un essai comme ça ?

10 secondes d’incursion dans notre camp et essai #ANGFRA — Aurélien (@AurelienSal) April 29, 2023

#ANGFRA malheureusement prévisible 😶. 15 min de domination stérile et des anglaises tueuses. Par contre le carton jaune oublié..j'ai vu un certain Dupont s'en prendre un pour un geste moins volontaire . Accordez vos violons 🎻🇫🇷 — Eric F. (@eric_blue13) April 29, 2023

C'était écrit. Les Bleues ont fait un très bon début de match dans la domination territoriale mais sont beaucoup trop tendres et pas assez dangereuses. A ce niveau, c'est impossible de ne pas avoir encore marqué de points.#ANGFRA #ENGFRA #ENGvFRA #VINations #6Nations — Erwan Chapel (@Air1_16) April 29, 2023

Allez c'est pas du tout fini mais faut marquer après les temps forts #ANGFRA — BOOM (@theB809) April 29, 2023

Sur le très peu de ballons qu'ont les anglaises, on voit qu'elles sont bien plus tranchantes que nos Bleues. On est beaucoup trop tendre et inconsistant offensivement.#ANGFRA #ENGFRA #ENGvFRA #VINations #6Nations — Erwan Chapel (@Air1_16) April 29, 2023

Rater des occasions ou prendre des essais de 100m, on peut le pardonner mais se faire enfoncer en mêlée comme ça, c’est non. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) April 29, 2023

17 très belles premières minutes et depuis on donne le bâton pour se faire battre ! #ANGFRA — Nico0863 (@Nico5163) April 29, 2023

Les anglaises accélèrent et marquent, pas le droit de rater un plaquage en défense #ANGFRA — RAB SPORTS (@SportsRAB) April 29, 2023

Les Françaises reculent à chaque impact. En plus, au lieu de prendre les 3 points pour passer à 15-0, au delà de 2 essais transformés, les Anglaises prennent mêlée pour appuyer là où ça fait mal. Impossible d'exister pour le moment face à cette machine #ANGFRA — Wilfried Templier (@WilTemplier) April 29, 2023

Audrey nous laisse en vie ! Pour combien de temps ! #ANGFRA — Nico0863 (@Nico5163) April 29, 2023

L'essai est normal, par contre mettre un jaune là dessus alors que t'en mets pas pour un plaquage en l'air sans ballon... #ANGFRA — Reqwert (@reqwert) April 29, 2023

#ENGFRA croyez pas que la victoire contre les féminines efface les branlées prisent par les hommes hein #ANGFRA — Halwii (@MounsHalwi) April 29, 2023

Clairement pas invitées #ANGFRA — Arnaud Blitz Mosnier 🏉⚡ (@mosnier_arnaud) April 29, 2023

Peut-être qu'il la fallait cette claque énorme. Jusque-là le rugby féminin se retranchait derrière des défaites honorables. Une demie héroïque contre la Nouvelle-Zélande.



Mais la réalité, c'est que le rugby féminin français a un retard terrible...#ANGFRA — Etienne Goursaud (@EtienneGoursaud) April 29, 2023

Le nombre de ballons perdus par les Françaises sur leurs possessions 🙄 #ANGFRA — Philippe Gault (@Philippe_Gault) April 29, 2023

Comme quoi quand tu joues vite, ça finit par passer… #ANGFRA — Tom Cloudman 💉💉💉 (@Dionyguigui182) April 29, 2023

On n’est pas Fanny !!!! ❤️#ANGFRA — stephane globe (@g_l_o_b) April 29, 2023

Voilà quand on varie le jeu, on sait faire, bel essai ! Ça ne suffira probablement pas, mais au moins on aura sauvé la face #ANGFRA — Reqwert (@reqwert) April 29, 2023

Si on prend encore 6 cartons jaunes, on joue à 7 et on a quelques spécialistes. Ça peut être une stratégie. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) April 29, 2023

La remontada est en marche les amis vous pouvez monter dans le train ✔️#ANGFRA https://t.co/1fZdWXxRKW — Ly (@lyyyyyyy_yy) April 29, 2023

y’a du mieux pour l’instant! deuxième essai 💪🏼 #ANGFRA — 𝓞𝓹𝓱𝓮𝓵𝓲𝓮 🇨🇷 (@wrecklessnight) April 29, 2023

Le quart d'heure français est terminé.🕘#ANGFRA — Romain MORLIER🇨🇵🇺🇦🇪🇺 (@RomainMorlier) April 29, 2023

quel dommage de ne pas avoir concrétisé cette domination en début de match #ANGFRA — 𝓞𝓹𝓱𝓮𝓵𝓲𝓮 🇨🇷 (@wrecklessnight) April 29, 2023

Le pire des sentiments : l'espoir !!

3ème essai français sur maul

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿38-21🇫🇷#ANGFRA — Lucas | Lerourou (@Lerourou1) April 29, 2023

58 498 spectateurs à Twickenham pour ce #ANGFRA pic.twitter.com/lcVWuojM65 — Le Stade (@LeStadeFR) April 29, 2023

#ANGFRA un dernier pour réduire l'écart cd serait cool 🤞🤞 — Caut65 🏔 carpe diem (@caut65) April 29, 2023

Faudrait un match de 160 minutes #angfra — Elle'O'Sport (@ElleOSport) April 29, 2023

4ème essai des françaises

26-5 en 2ème mi-temps

Je vais haïr ces 25 minutes en fin de 1re mi-temps

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿38-26🇫🇷#ANGFRA — Lucas | Lerourou (@Lerourou1) April 29, 2023

on pourra avoir des regrets vu notre deuxième mi-temps #ANGFRA — 𝓞𝓹𝓱𝓮𝓵𝓲𝓮 🇨🇷 (@wrecklessnight) April 29, 2023

Rha c'est rageant

On est pas si loin finalement#ANGFRA — Lucas | Lerourou (@Lerourou1) April 29, 2023