Les supporters ont été émerveillés sur Twitter par la performance du Stade Rochelais face à Exeter

Putain les hors jeu anglais non sifflés bordel !! #SRvEXE #ChampionCup

Quand tu joues à gauche de la mêlée en face de la Rochelle, avec Atonio poussé par Skelton, je me demande à quoi tu penses avant un match. Faire ses dernières volontés, embrasser ses proches, choisir l'exil...,😉🤣 #SRVEXE

En fait Exeter c'est le CO d'Angleterre : ça tape bien devant mais derrière c'est le néant (et encore, au CO j'abuse ils font des dinguerie des fois) #SRvEXE