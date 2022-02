Les leçons de vie de Chabal et des Paillettes surmotivées au programme du nouveau tome des Rugbymen

Le nouveau tome de la BD les Rugbymen est paru le 26 janvier. Sébastien Chabal fait son retour à Paillar pour transmettre son savoir aux enfants du club.

Sébastien Chabal s'incruste à Paillar avec Les Rugbymen pour le nouveau tome !Sébastien Chabal est de retour à Paillar ! Présent dans le tome 19 des Rugbymen, l'ancien joueur de l'équipe de France a de nouveau a été invité par le club local. Au programme pour le "Caveman", des interventions auprès des enfants

du village pour leur apprendre à marcher dans les traces de leurs aîné(e)s. Et on ne parle pas uniquement de l'équipe masculine. "À Paillar, la ville aux ronds-points ovales, les filles aussi jouent au rugby", note Bamboo Edition. En effet, depuis le tome 18, Paillar possède aussi une équipe féminine, les Paillettes, entraînée par Grololo. On les retrouve dans cette nouvelle BD qui s'intitule "On va finir en botté !" parue le 26 janvier. Et elles sont plus motivées que jamais.



© Bamboo édition – Les BeKa & Poupard



Il faut dire qu'elles ont décidé de travailler la "killer attitude". On ne connaît pas la définition exacte de la "killer attitude", et vous le découvrirez en lisant ce nouveau tome. Mais à voir les images, les Paillettes ne sont pas entrées sur le terrain pour enfiler des perles.

Sans doute ont-elles été inspirées par l'envie dégagée sur le pré par Sébastien Chabal lorsqu'il portait le maillot de l'équipe de France. Personne n'a oublié ses charges dévastatrices, ballon sous le bras, notamment face aux All Blacks. Et surtout par Ali Williams. Mais rassurez-vous, l'humour est bien évidemment toujours au rendez-vous à Paillar.

© Bamboo édition – Les BeKa & Poupard

La couverture du Tome 20 :