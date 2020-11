Les Bleus joueront-ils devant 2 000 supporters en Angleterre ?

Après leur victoire face à l'Italie, les Bleus devront jouer la finale d'Autumn Nation Cup en Angleterre.

C'est une bonne nouvelle pour le rugby européen et pour l'Angleterre. Le pays relâche petit à petit la bride concernant les mesures sanitaires, notamment dans les lieux publics. On pourrait donc revoir du public dans un stade dès le week-end prochain, à Twickenham, pour la finale d'Autumn Nations Cup opposant l'Angleterre au XV de France. Seulement, on ne devrait voir que 2000 personnes autorisées, dans un stade qui a une capacité de 92 000 spectateurs. De quoi relancer la machine, mais pas assez pour avoir la sensation d'un retour à la normale. Pour l'instant, rien n'est confirmé et on ne sait pas si des supporters français pourront assister à cette finale.

En France, il n'est toujours pas autorisé au public de venir voir les matchs en tribunes. Les matchs resteront à huis clos jusqu'au 20 janvier 2021 pour l'instant. Mais la ministre Roxana Maracineau souhaite plaider pour une jauge adaptée aux enceintes, dès le 15 décembre.