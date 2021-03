Les anti anti-arbitres, préventes Coupe du monde : les 5 bonnes nouvelles de la semaine

Marre des infos négatives ? On vous donne les 5 bonnes nouvelles de la semaine à retenir sans parler de Romain Poite au sol tout le match.

Ouverture des préventes de la Coupe du monde 2023

Ce lundi 15 mars, c'est le grand lancement de l'ouverture de la billetterie France 2023. Au programme, des packs villes pour voir tous les matchs dans ta ville et des packs équipes pour suivre ta nation préférée. Évidemment, le site jouit d'une énorme affluence et les serveurs ont du mal mais vous avez attendu la Coupe du monde en France depuis 2007, vous pouvez attendre quelques heures.

Julie Paterson, nouvelle directrice du rugby au Six Nations

On aurait pu commencer ce titre par "une femme", mais cette femme a déjà beaucoup de place dans tous les titres de journaux. On aimerait également ne pas le mettre dans les bonnes nouvelles de la semaine, mais l'état d'esprit du rugby et de la société demande de mettre en avant des nouvelles qui devraient être normales depuis bien longtemps. Julie Paterson quittera la Welsh Rugby Union pour rejoindre le Six Nations au poste de directrice du rugby. Elle prendra son poste en juin.

Les spectateurs se lèvent contre les commentaires anti-arbitrage

Enfin ! Ce week-end, on a pu entendre les commentateurs de France 2 être un peu chauvins sur l'arbitrage d'Andrew Brace, notamment sur le dernier essai de Maro Itoje (qui aplatit clairement mais encore une fois les Français veulent qu'on voit le "GILBERT" à la caméra pour être sûrs). Mais ça n'est pas passé sur les réseaux sociaux où les téléspectateurs ont relevé la chose. C'est un début et c'est même le GRAND début pour qu'on revienne à cette phrase : "l'arbitre a toujours raison". On a même pu voir l'arbitre vidéo de France vs Angleterre recevoir des insultes parce qu'elle a tout simplement fait quelque chose d'affreux : son travail. La bêtise humaine direz-vous, mais plus besoin de rajouter humaine à bêtise, les animaux n'en font pas.

Le rugby lutte contre toutes les formes de discriminations

Ce dimanche 21 mars aura lieu la journée pour promouvoir la diversité au sein du sport professionnel et lutter contre toutes les formes de discriminations. Pour l'occasion, les ligues de sport professionnel vont s'unir pour combattre toute forme de racisme et d'antisémitisme. Ces actions vont passer par toutes les strates des ligues : instances, clubs, joueurs, dirigeants, entraîneurs et arbitres. Une sensibilisation sera faite grâce aux réseaux sociaux pour toucher le plus grand nombre.

Jonathan Sexton n'a pas pris de commotion

Tout est dit.