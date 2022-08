''Les All Blacks ont perdu leur mojo offensif'', revue de presse avant le choc face aux Springboks

Deuxième match en une semaine entre l'Afrique du Sud et les All Blacks dans le Rugby Championship. Que pense la presse de la Nouvelle-Zélande ce choc ?

Rugby Championship. Menaces de mort envers les All Blacks, cette psychologue met en garde les supportersLes All Blacks traversent une mauvaise passe. Et si certains supporters et observateurs se délectent de voir la Nouvelle-Zélande patauger dans leurs problèmes. D'autres craignent que le réveil ne soit terrible. Aura-t-il lieu ce samedi ou bien beaucoup plus tard ? En 2023 par exemple. Ce n'est pas le cas du chroniqueur sud-africain Mark Keohane. Selon lui, les Boks vont gagner, et largement avec une marge de 18 points, 38 à 20. Ce qui serait une performance historique pour l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande. En effet, les Blacks n'avaient pas concédé autant de points en Afrique du Sud depuis un revers 17 à 0 en 1928. "Il a également qualifié ce match de «champions du monde contre les idiots du monde ("world champs versus the world chumps" en anglais, NDLR.) juste pour ajouter l'insulte à la blessure des hommes d'Ian Foster", rapporte le site RugbyOnslaught. Il est vrai que ces derniers sont en territoire inconnu, pour reprendre les mots employé par l'ancien boss des Boks, Jake White, via Rugby Pass. Champion du monde en 2007, il a comme beaucoup de fans de rugby eu de l'admiration pour les All Blacks. Au soir de ce revers mémorable il y a une semaine, il se demandait "où leur système tant vénéré avait mal tourné".

Historiquement, les All Blacks ont toujours fait ce qu'il fallait en ce qui concerne l'équipe nationale. Ils ont presque toujours pris la bonne décision. [...] Pendant un certain temps, les All Blacks étaient tellement en avance sur tout le monde qu'ils avaient même des livres écrits sur leur philosophie.

Malgré tout le talent qui compose l'équipe et le staff, les All Blacks ne semblent pas avoir les réponses aux nombreuses questions que leur posent leurs adversaires et qu'ils se posent eux-mêmes en interne. "Les All Blacks doivent retrouver cette touche magique, et vite." Même son de cloche outre-Manche. "La semaine dernière à Mbombela, les All Blacks n'ont eu que peu de solutions face à la défense étouffante des Springboks. Ils n'ont pu inscrire d'essai qu'à la 78e minute et ont passé presque toute la première mi-temps bloqués dans leur camp", analyse ainsi The Guardian. La Nouvelle-Zélande a remporté deux de ses trois dernières visites à Ellis Park, marquant 11 essais lors de rencontres épiques. "Pour avoir une chance d'offrir un renouveau à la Mecque du rugby sud-africain ce week-end, ils doivent en quelque sorte redécouvrir leur mojo offensif", ajoute le site anglais.



À ce titre, Planet Rugby estime que pour battre les Sud-Africains, la Nouvelle-Zélande se doit de faire ces quatre choses : trier les ballons hauts ; Étirez la défense des Boks avec des coups de pied croisés ; Simplifier le plan de jeu et s'impliquer plus dans le jeu au sol ; Combattre physiquement le feu par le feu, en particulier devant. Que se passera-t-il en cas de défaite ? Pour le chroniqueur du site Stuff, Mark Reason, qui a qualifié les All Blacks de "risée", Foster ne pourra pas sauver son poste. Il y a trop de mécontentement. "Il est vraiment en sursis". La fluidité et le flair, qui ont longtemps été la marque de fabrique de leur jeu, semblent les avoir abandonnés, a-t-il ajouté. Et si d'aventure, les All Blacks devaient l'emporter, il faudrait une énorme performance pour que les critiques se calment. Les attentes étant tellement grandes, elles ne devraient cependant pas s'arrêter avant plus mois voire jusqu'à la Coupe du monde.