Les 140kg de Tevita Tatafu bientôt de retour avec le XV de France ? Son manager appelle à la prudence

Le manager de Bayonne Gregory Patat explique ses craintes concernant son pilier droit Tatafu, remis sur pied et qui pourrait donc être appelé par les Bleus prochainement.

Cela fait désormais plus de 2 mois qu’il n’a plus foulé les terrains. Victime d’un énorme coup reçu sur le genou en début de match face aux All Blacks, Tevita Tatafu était sorti boitant bas.

Clopin-clopant, il avait participé à une séance d’entraînement de l’Aviron Bayonnais il y a 15 jours, mais avait rapidement ressenti des douleurs, indique Rugbyrama. Infiltré depuis, le mètre-cube (1m82 pour 140kg) du Pacifique va vraisemblablement mieux, puisqu’il postule pour la rencontre de Top 14 de Bayonne, samedi, sur la pelouse de Perpignan.

VIDÉO. TOP 14. D’une charge rageuse, le cubique Tevita Tatafu envoie bouler la première ligne du LOU

Un retour attendu pour les Bleus et Blancs, qui comptent bien utiliser tous les arguments pour tenter d’aller faire un coup à l’extérieur avant la trêve. "Il y a de grandes chances", qu’il débute sur le banc, avouait Grégory Patat, le manager des Ciel et Blanc. "Il devient légitime pour entrer dans la composition".

Vers un retour en Bleu pour l'Angleterre ?

Mais l’homme fort de l’Aviron alerte aussi sur les prochaines semaines. "C'est souvent l'après premier match qui est compliqué. Après, ça sera à évaluer. Est-ce qui sera en vacances ou auprès de l'équipe de France, il faudra suivre de près", rapporte France Bleu.

Un potentiel retour en équipe de France qui ne serait pas du goût du staff de l'Aviron, alors qu’il n’a pas pu aligner son joueur depuis le mois d’octobre.

"Je n’alerte personne parce que je ne me permettrai pas. Mais, ils en sont conscients et ils sont conscients que, aujourd'hui, les charges d'entraînement doivent être respectées et il faut faire attention après cette longue absence. Il y a tout un processus de retour au jeu qui doit être mis en place. Le niveau international, tout va plus vite, les intensités sont plus fortes."

Avec, en toile de fond, cette prévention qu’il tenait à faire. "L'idée, c'est que Tevita dure jusqu'à la fin de saison, pas qu'il retourne à l'infirmerie." Eh oui, avoir des internationaux apporte une belle reconnaissance du travail effectué par les clubs, mais aussi des contraintes parfois difficiles à accepter…