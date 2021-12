Les 10 (vraies) raisons d'aller à Marseille pour les finales de coupes d'Europe 2022

Les finales de Challenge Cup et de Champions Cup auront lieu à Marseille en 2022. Les 27 et 28 mai.

1/ Pour découvrir le Vélodrome, tout simplement !

Si l'on vous dit Marseille, vous pensez ? La Bonne Mère bien sûr, les Calanques, aussi, mais avant tout : le Stade Vélodrome ! Ce Stade mythique du football français a également de vraies affinités avec le rugby, lui qui a reçu comme un prince le RCT pendant des années mais également très souvent réussi au XV de France par le passé. 67 000 places, un écrin dernier cri et des supporters de folie... What else ?

2/ Pour s'installer dans le plus beau stade d'Europe

D'accord, les supporters marseillais ne sont pas réputés pour être les moins chauvins de l'Hexagone. D'ailleurs, c'est probablement l'une des caractéristiques les plus accolées au dos de la ville. Mais lorsque les Olympiens affirment haut et fort que le Vélodrome est le plus beau stade de l'Europe du football, en sont-ils vraiment loins ? Le Signal Iduna Park de Dortmund ou Old Trafford, à Manchester, sont de vrais concurrents, mais arrivent-ils réellement à la cheville du Vélodrome esthétiquement ? On vous laisse y aller, pour savourer...

3/ Pour relancer la Coupe d'Europe

Soyons francs : aujourd'hui, le Covid obligeant une multitude de reports aux quatre coins de l'Europe du rugby, nombre d'observateurs clament leur manque d'intérêt pour la compétition cette année. Alors pour terminer l'épopée 2021/2022 aussi bien que la saison dernière, mais avec du public cette fois, quoi de mieux que Marseille ? Au-delà du stade du boulevard Michelet, les supporters qui feront le déplacement pour les finales pourront également goûter à une eau à plus de 20 degrés, au soleil permanent et la cosmopolitanie en personne du côté de Massilia. Et ça, quelle autre ville du vieux Continent pourrait vous l'offrir ?

4/ Pour l'authenticité, pardi !

On pourrait reprocher 10 choses, 20 trucs, pointer du doigt 100 problèmes à Marseille, mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son authenticité ! Comme les autres, la ville a bien changé par rapport à celle de Marcel-Pagnol, mais on y trouve toujours la faconde, l'accent chantant et le verbe haut à chaque coin de rue. Au milieu des 240km² de la cité, les artisans d'Endoume, de Saint-Barnabé ou du Panier tirent toujours leur épingle du jeu. Et cette traditionnalité vaut tout l'or du monde !

5/ Sur les traces de la saga Taxi

Venir à Marseille, c'est aussi l'occasion de mettre les pieds dans la ville intimement liée à la mythique saga Taxi. Là, les amateurs des opus produits par Luc Besson y reconnaîtront tous les coins qu'il voyait à l'écran, du carrefour Delibes au Vieux-Port, en passant par les rues reconnaissables du quartier St-Giniez. Et puis entre nous, à côté, Emily in Paris souffre de la comparaison...

Les 10 bonnes raisons d'aller à Marseille pour les finales de coupes d'Europe 2020

6/ Pour retrouver Toulon en finale

C'est bien connu, en bon sudiste qu'il est, le RCT n'aime pas la régularité mais sait se transcender comme personne pour les occasions qui lui tiennent à coeur. D'ailleurs, à chaque fois qu'une finale de Challenge Cup a été annoncée en région PACA, le triple champion d'Europe s'est donné les moyens de la jouer. Que ce soit en 2010 à Marseille ou en 2020 à Aix-en-Provence, Toulon était de la partie, malgré un résultat négatif au bout. Alors en 2022, et c'est déjà affiché, le club varois ne compte pas changer ses bonnes habitudes et être présent dans le 8ème arrondissement de la 2ème ville de France le 27 mai au soir. Avec la ferme intention, cette fois, de la gagner...

7/ Sur les pas de Lomu

Peu de gens s'en souviennent, mais le plus grand icône de l'histoire de ce jeu (Vadim Cobilas, tu es le prochain) a évolué à Marseille. Lors de la saison 2009/2010, le club de Marseille-Vitrolles avait ainsi accueilli Jonah Lomu au sein de son groupe. Le légendaire All Black avait disputé sept rencontres. Plus d'une décennie plus tard, si vous partez à la rencontre des plus anciens pensionnaires du club du Stade Phocéen (11ème arrondissement), aujourd'hui en Honneur, ceux-ci vous raconteront toujours leurs plus beaux souvenirs du regretté All Black, et 2 - 3 savoureuses anecdotes.

8/ Pour faire rager vos collègues de travail

Vous imaginez ? Les beaux jours pointent le bout de leur nez, le soleil cogne sur les doubles-vitrages de La Défense et la capitale est tout simplement devenue invivable, comme toujours à cette période l'année. Pendant que vos collègues de bureau tentent de trouver 1m² sur les bords de Seine et hésitent entre le thé et le café à 7 balles, vous, vous avez les doigts de pieds en éventail au bord de la mer Méditerranée, vous supportez votre équipe préférée et vous hésitez entre une bière bien fraîche et un petit Bandol. Le pied, non ? Alors : thé ou café ?

9/ Pour voir Dupont et consorts

Dans le Sud-Est, les amateurs de rugby se plaignent de ne voir que trop rarement l'équipe de France, et donc les meilleurs joueurs tricolores. Or, tout favoris qu'ils sont aux côtés d'équipes comme le Leinster ou Leicester, il y a de fortes chances que les Toulousains soient présents en finale cette saison encore afin de conserver leur titre en Champions Cup. Ce serait alors l'occasion de voir Antoine Dupont aka le meilleur joueur du monde, mais aussi son compère Romain Ntamack, Julien Marchand, Anthony Jelonch et tous les autres Bleus. En attendant 2023...

10/ Un superbe cadeau de Noël, pour les petits comme pour les grands

En ce 24 décembre, pour les amoureux de rugby, difficile de ne pas avoir envoyé au Père Noël une liste de tous les matchs qu'ils souhaiteraient voir l'année prochaine. À ce sujet, les finales de la coupe d'Europe font à coup sûr partie des rencontres que l'on coche en premier sur un calendrier. Et puis pour ceux qui seraient un peu moins familiers avec notre sport, ce genre de finales ouvertes à tous où les supporters des 4 coins de l'Europe s'amassent dans une seule et même ville, c'est l'occasion de mettre les deux pieds dans le plat d'un coup. Avec de fortes chances que ce premier rencard se termine en une véritable histoire d'amour. On prend les paris ?