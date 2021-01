Lenaïg Corson, plus que jamais engagée dans la défense de l'environnement

La deuxième-ligne de l'équipe de France a visité le Smitred, un centre de tri et de recyclage.

La deuxième ligne du XV de France et du Stade Français Lenaïg Corson, est une fervente défenseuse de l'environnement et l'a fait savoir. La bretonne, très engagée sur le sujet s'est rendue le 29 décembre dernier au Smitred (syndicat mixte pour le tri, le recyclage et l’élimination des déchets) afin d'y visiter les locaux. Située à Plunazet, la jeune femme a pris soin d'écouter les explications de l'usine de traitements des déchets sur le déroulement du cycle de tri.

Le Télégramme nous apprend que la deuxième ligne a reçu un ballon aux couleurs de Valorys, l'usine en question, au terme des deux heures passées au sein des installations. Une façon de remercier la joueuse passée par le Stade Rennais, puisque sa visite résonnait comme un évènement particulier. C'était en effet la première fois que le Smitred recevait un sportif de haut-niveau. Corson a pu donc se rendre au plus près de l'action et poursuivre sa cause pour l'environnement. Elle n'hésite d'ailleurs pas à souvent publier sur ses différents sociaux à ce sujet.