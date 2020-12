Leigh Halfpenny fait encore don de son corps pour sauver les Scarlets [VIDEO]

Les Scarlets de Llanelli se sont imposés sur la pelouse des anglais de Bath grâce notamment à un sauvetage miraculeux de Leigh Halfpenny dans les derniers instants.

Llanelli accueillera le RC Toulon dès ce vendredi soir au Parc y Scarlets (18h30). L’occasion pour Leigh Halfpenny l’arrière gallois de 31 ans aux 91 sélections avec le XV du Poireau (4 sous le maillot des Lions Britanniques), de retrouver une vielle connaissance, lui passé par la Rade de 2014 à 2017 avant de rentrer finalement aux pays. Halfpenny parlons-en justement. Titulaire au coup d’envoi sur la pelouse de Bath à l’occasion de l’entrée en lice de son équipe en Champions Cup, le numéro 15 au gabarit modeste a encore une fois été l'atout maître de son équipe. Toujours aussi chirurgical dans son jeu au pied, auteur de 13 des 23 points de sa formation, il a en grande partie contribué au succès des gallois sur la pelouse du Recreation Ground (19-23).



Mais outre son efficacité redoutable, Leigh Halfpenny s’est surtout fait remarquer pour son incroyable sauvetage en fin de match. Si son principal fait d’arme reste le jeu au pied, il n’en reste pas moins un excellent défenseur qui n’a pas peur de se sacrifier afin de sauver les siens de situations souvent compromises. Alors qu’il reste un peu plus de deux minutes à jouer et que l’écart est de seulement quatre petits points, Bath pilonne la ligne des Scarlets. A l'issue d'une énième charge, l'ouvreur local, le Fidjien Josh Matavesi franchit la ligne. On pense alors que les Anglais tiennent leur victoire au terme d'un scénario hitchcockien. Que nenni, dans la dramaturgie la plus totale, on remarque à la vidéo un sauvetage salvateur de Leigh Halfpenny, qui en se couchant sous le ballon, annihile les velléités offensives adverses. Aucun contact du ballon avec le sol, l'essai est à juste titre refusé.

Herculean match-winning tackle from @LeighHalfpenny1. Best defensive full-back in World Rugby. pic.twitter.com/XsbffeH013 — Edward Barker (@EdwardB24376757) December 12, 2020

Le score restera dès lors inchangé. En s'imposant hors de ses bases, les gallois ont plus que jamais frappé un grand coup et fait part de leurs ambitions au sein de cette compétition. Toulon est prévenu, déjà adversaires la saison passée en Challenge Cup, les varois devront réaliser un grand coup s'ils veulent poursuivre leur rêve dans cette Champions Cup. Nul doute que Leigh Halfpenny saura une nouvelle fois les accueillir.