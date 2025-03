France 2 + rugby + Dupont = le combo qui fait mal au foot

Les Bleus de Galthié ont frappé fort en 2025. Et pas seulement sur le terrain avec un titre dans le 6 Nations : côté audiences TV, ils ont dominé les stars du foot.

Le rugby plus fort que le foot ?

Qui aurait parié là-dessus il y a encore dix ans ? En 2025, le XV de France dépasse les Bleus du foot en audience télé. Un signe fort de la popularité grandissante du rugby en France, porté par une génération de joueurs inspirants comme Louis Bielle-Biarrey. Et un Tournoi des 6 Nations spectaculaire pour les Bleus d'un point de vue offensif.

6 Nations. Bielle-Biarrey, star malgré lui ? ''Je ne suis pas non plus Kylian Mbappé''Selon les chiffres révélés par L'Équipe, le XV de France a réalisé une moyenne de 6,6 millions de téléspectateurs par match dans le Tournoi, contre 5,6 millions pour l'équipe de France de football lors de ses derniers matchs. Un avantage net, validé par un pic à 9,5 millions de fans pour "la finale" face à l’Écosse samedi dernier au Stade de France.

Une dynamique populaire

Ce succès n’a rien d’un hasard. Depuis plusieurs saisons, les Bleus de Galthié séduisent : jeu ambitieux, identité forte, stars charismatiques. Dupont, Alldritt, Ramos ou Penaud sont devenus des figures familières du grand public, sans pour autant perdre le lien avec la base.

Si les Bleus n'ont pas été épargnés par les affaires et les polémiques en 2024, leurs supporters répondent toujours présents. Que ce soit au stade ou bien devant leur télé. Une popularité qui trouve sa source en 2020 avec le renouveau de l'équipe de France sous l'impulsion du sélectionneur.

Une nouvelle ère ?

Le rugby international, notamment dans le Tournoi, coche toutes les cases : intensité, scénarios fous, hymnes, drapeaux, et ce parfum de tradition qu’aucun sport ne sait réellement imiter. Ajoutez-y des enjeux clairs et un calendrier lisible, et vous obtenez une réussite populaire.

Côté diffuseur, France Télévisions cartonne. Le Tournoi 2025 a rassemblé près de 40 millions de téléspectateurs cumulés. Des chiffres historiques qui confirment le virage du grand public vers l’ovale.

Le rugby va-t-il définitivement supplanter le foot dans le cœur des Français ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer. Mais une chose est sûre : le XV de France joue dans la cour des grands, même à la télé.