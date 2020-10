Le Super Rugby Aotearoa sera de retour en 2021 sans l'Australie

En raison de la pandémie de Covid-19, la Nouvelle-Zélande a choisi de reporter son projet concernant le Super Rugby à 2022.

Le Super Rugby au bord d'une révolution après une proposition des Néo-Zélandais

Le succès du Super Rugby Aotearoa ainsi que la pandémie de Covid-19 ont poussé la Fédération néo-zélandaise de rugby a changé ses plans. Décidée à proposer une nouvelle version du championnat des franchises de l'hémisphère sud moins contraignante et plus rentable avec moins d'équipe, la New Zealand Rugby a finalement annoncé que son projet ne verra pas le jour en 2021, explique le New Zealand Herald. Il faudra attendre 2022 pour voir une nouvelle version du Super Rugby avec éventuellement l'intégration d'une équipe basée dans le Pacifique, comme l'équipe de Kanaloa à Hawaï, et en Australie.

L'an prochain, les cinq franchises néo-zélandaises s'affronteront comme ça a été le cas cet été dans le cadre du Super Rugby Aotearoa, remporté par les Crusaders devant un public nombreux. On peut imager que l'Australie va en faire de même. Néanmoins, le président de New Zealand Rugby, Brett Impey, n'a pas exclu la possibilité d'organiser des rencontres transfrontalières entre les équipes néo-zélandaises et australiennes à la fin des deux compétitions. Une décision sera prise le 30 novembre. Bien évidemment, tout ça reste également suspendu à la validation des diffuseurs.