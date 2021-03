Le road-trip fou que vous allez pouvoir faire avec les Bleus pour la Coupe du Monde 2023

De Paris à Lyon, en passant par Lille et Marseille, on revient de notre road-trip du futur au fil des matchs des Bleus.

Ce lundi 15 mars 2021 à 12 heures, les supporters français seront tous connectés sur leurs ordinateurs, portables et tablettes pour une chose bien précise : la pause déjeuner. Mais durant cet entracte en besogne, vous aurez l'occasion de profiter des préventes des Packs Villes et Packs Équipes pour organiser votre prochain Mondial en France. Il faudra avant s'inscrire dans la Famille 2023 qui vous donnera l'avantage d'être les premiers. Moins de deux ans. C'est ce qu'il faudra attendre avant la prochaine Coupe du monde, et si vous n'avez pas imaginé le potentiel d'un tel événement en France, on vous a conconcté un road-trip immersif et futuriste d'un supporter en possession d'un pack "équipe" : celui des Bleus. Tout d'abord, ce pack comporte les 4 matchs des Bleus dont le match d'ouverture au Stade de France :

Vendredi 8 septembre 2023 : France vs Nouvelle-Zélande, Stade de France

Jeudi 14 septembre 2023 : France vs Amériques 1, Stade Pierre Mauroy, Lille

Jeudi 21 septembre 2023 : France vs Afrique 1, Stade Vélodrome, Marseille

Vendredi 6 octobre 2023 : France vs Italie, Parc OL, Lyon

Ensuite, le Pack Équipe XV de France propose plusieurs prix en fonction de la catégorie dans les stades : 1,2,3 ou 4. Ensuite, vous pouvez ajouter l'option 1/4 de finale des Bleus, toujours en fonction de la catégorie de vos places.

Catégorie 4 : A partir de 260€ (environ 65€/match)

Catégorie 3 : A partir de 495€ (environ 124€/match)

Catégorie 2 : A partir de 920€ (environ 230€/match)

Catégorie 1 : A partir de 1355€ (environ 339€/match)

Maintenant, imprégnez-vous de ces dates et de ces stades, et partons pour un petit road-trip en 2023, en tant que supporter français ayant eu obtenu le précieux Pack Équipe XV de France.

Vendredi 8 septembre 2023, Paris : France vs Nouvelle-Zélande

9h : Tchou-Thcou

C'est le grand départ pour Paris avec la SNCF. Dans le train, l'ambiance est déjà au rendez-vous et on sent que le train est devenu un bus de 3e série. Des chants, des rires, des vannes entre supporters de clubs mais un seul but : supporter le XV de France. Bernard, 63 ans, est le premier à charier ses voisins supporters du Stade Toulousain. Pour lui, il faut un retour de Titou Lamaison à l'ouverture. Vous l'aurez compris, Bernard est un nostalgique. Sa femme, Marlène, qui l'accompagne depuis toujours est également une grande supportrice du XV de France et elle adore les petits jeunes, surtout Romain Ntamack : "Il est quand même sacrément beau, il n'a pas chaumé le père Émile !". Tout le monde donne ses pronos, que ce soit sur ce match d'ouverture ou sur la victoire finale. Ça tombe bien, les deux protagonistes au cœur des pronostics sont aussi ceux qui ouvrent le Mondial.

14h : Arrivée dans la ville lumière

Je suis venu avec des copains parce que c'est la seule occasion qu'ils veulent partager avec moi. Après une petite visite de Paris, on s'imprègne encore de l'ambiance dans des lieux où les supporters se réunissent et notamment des Australiens qui jouent le lendemain contre Europe 1 (pas la radio avec Christophe Hondelatte, l'équipe qui se qualifiera).

On décide de rejoindre le Stade de France et nos yeux sont ébahis. L'ouverture d'un événement mondial à la française. Un mélange de savoir-faire et de produits locaux destinés au monde. Le concert se déroule bien et le match également. L'énergie au combat du XV de France en fait un véritable prof de zumba tant le Stade de France a décidé de rester debout tout le long. L'utilité des sièges pour une coupe du monde reste encore à prouver.

POUR DÉCOUVRIR LE PACK ÉQUIPE XV DE FRANCE, C'EST PAR ICI !

Jeudi 14 septembre 2023, Lille : France vs Amériques 1

12h : C'est le Nooooord

Aller dans le Nord est sûrement la plus belle chose à faire. Pourquoi le rugby ne serait que du sud-ouest ou de Paris ? Avec mes amis, on découvre l'accueil à la Nordiste et tout ce qui a été dit dans Game of Thrones est complètement faux. Des supporters anglais sont déjà sur place, ils ont également traversé la France et nous racontent à quel point ils ont adoré partir de Nice pour arriver à Lille. Il faut dire que pour nous, ce chemin est synonyme de faute professionnelle : votre patron vous a muté.

21h : L'Amérique

Lille, c'est l'Amérique. Je ne pensais jamais dire cette phrase un jour mais c'est la première fois que je découvre des supporters américains. Je commence par leur expliquer les règles tout en mimant des passes. Je continue en leur disant que le casque est plus souple au rugby et qu'il n'y aura pas de concert de Rihanna à la mi-temps. Mais ils me laissent bouche-bée quand ils m'expliquent que le système défensif de Shaun Edwards est perfectible et demande une grande concentration. Ils s'y connaissent mieux que moi, mais ce n'est pas grave, on trinque ensemble aux "croissantes" comme ils disent.

Samedi 23 septembre 2023, Marseille : France vs Afrique 1

13h : Le vieux port

Encore avec mes amis avec qui j'ai décidé de traverser la France pour suivre les Bleus, je me retrouve sur le vieux port. Entre des maillots de l'OM et du XV de France, et même un maillot d'Agen (sûrement le savant mélange entre les deux clubs). La ville vit au rythme du rugby, on entend des "sauteeee", "croiseee", "depuis le dééééébut" avec l'accent de Marseille. Marlène et Bernard sont encore là et ils nous racontent le jour où ils ont marié leur fille à Marseille. Mais Bernard reste silencieux. Un mariage c'est beau, une victoire c'est mieux.

19h : Allez l'OOOOOM

Je n'ai jamais connu le Vélodrome avec des poteaux aussi haut et il faut dire que comme des talons, la silhouette est affinée. Le stade, plein, chante et la surprise est énorme : les supporters marseillais fans de rugby et de football ont créé un tifo à l'image d'Antoine Dupont. Et vous vous en doutez : le tifo arrive de l'intérieur de la tribune nord et termine derrière l'en-but.

Vendredi 6 octobre 2023, Lyon : France vs Italie

12h : Le bouchon

Encore une ville que je ne connais pas. Pour moi, Lyon est synonyme de football et de gastronomie, mais également du LOU. Le Stade Geoffroy Guichard accueille la Coupe du monde également, mais le Parc OL aux couleurs des Bleus nous fait chanter. L'Italie est un adversaire connu et Milan est à 460 kilomètres seulement, soit 5 heures de route.

15h : Retrouvailles

Mais voilà ! Nos amis Blacks qui sont restés sur Lyon après leur match de la veille (jeudi 5 octobre) contre l'Amériques 1. Ils voulaient voir encore un match du XV de France qu'ils apprécient et voir la fougère légèrement cachée par une écharpe bleue nous donne envie de rester ici. Le match se déroule à merveille et le XV de France termine sa phase de poules.

Dimanche 8 octobre 2023 : Maison

C'est l'heure de rentrer à la maison. Mes amis me parlent de leurs vacances à Mykonos et de cette maison en Ardèche qu'ils ont loué. Cette discussion a duré 8 minutes avant qu'ils me demandent : "Et toi ?". 3 heures après, je suis encore à raconter mon périple à travers la France pour suivre le XV de France. Entre les photos, les souvenirs, les discussions et Bernard et sa femme avec qui je suis encore en contact, le temps m'a paru court. Et voici mon road-trip en chiffres :

1 Pack Équipe XV de France à 260€

1542 km en train

4 stades différents

4 sièges différents

4 hôtels différents

2 nouveaux amis : Bernard et Marlène

1 chute

156 photos, dont 124 inutilisables

1h02 d'appel visio avec les amis et famille

96 SMS

+ 10 points sur ma note d'Anglais

- 5 points sur celle d'Italien

1 invitation en Floride

