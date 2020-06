Le principe du marquee player va-t-il faire son apparition en Top 14 ?

Le Top 14 pourrait connaître une grosse réforme. Outre son calendrier, il pourrait être question de toucher à son économie avec l'arrivée du marquee player.

Pourquoi n'y aura-t-il pas de marquee player en Top 14 la saison prochaine ?Le principe du "marquee player" est un des serpents de mer du Top 14 depuis quelques années. À plusieurs reprises, en 2018 comme en décembre dernier, les clubs du Top 14 ont rejeté ce principe. Pour rappel, ce dernier consiste à exclure du salary cap le salaire d'un joueur. Généralement celui d'une star très bien payée. Mais un abaissement de la limite salariale pourrait bien venir changer la donne. Le salary cap n'a cessé d'augmenter jusqu'à atteindre 11,3 millions. Selon le Midi Olympique, il serait question d'une réduction de 2 millions pour 2021/2022. "Nous ne sommes encore qu’au stade des négociations. Mais le projet prend forme, c’est certain." A indiqué un président au journal. Pourquoi les clubs français ont-ils refusé le principe de Marquee Player ?Celui de l'UBB, Laurent Marti, serait à l'initiative de l'arrivée du marquee player en Top 14. Et sa proposition aurait été bien accueillie par ses homologues. Il faut dire qu'elle arrive dans un contexte économique compliquée pour les formations professionnelles en raison de la crise du Covid-19. Pouvoir recruter une star sans craindre de sanctions de la part des instances viendrait compenser les efforts déjà fournis sur la baisse des salaires. Le Midol d'indiquer qu'il pourrait aussi y avoir une réduction de la voilure au niveau des contrats pros et de la rémunération des JIFF. Après une forte croissance économique, le rugby tricolore pourrait bien entrer en phase de récession. Top 14 - Le MHR bientôt épinglé par les instances ? Le cas Goosen démasqué