Le doublé Champions Cup/Challenge Cup la même année a-t-il déjà été réalisé par des clubs français ?

Ce week-end, l’Europe du rugby a la possibilité d’être 100% française. Cet exploit a-t-il déjà été réalisé par le passé par des clubs français ?

Trois. C’est le nombre de clubs français toujours en lice pour ces finales européennes. Une performance rare et qui le sera d’autant plus si Montpellier parvient à remporter la Challenge Cup. En effet, si le MHR met la main sur la petite Coupe d’Europe, le championnat français comptera deux champions d’Europe pour une même saison. Une performance loin d’être courante ! Seul le CA Brive, vainqueur de la Coupe d’Europe et le CS Bourgoin-Jallieu, vainqueur du Challenge Européen, ont réussi cette performance. C’était en 1997 et, à l’époque déjà, le seul club non-français engagé en finale était les Leicester Tigers. Un signe du destin ? Champions Cup. Comme Toulouse et Exeter, savez-vous combien de clubs ont remporté leur première finale ?La principale différence étant que le club anglais était engagé dans la finale de la Grande Coupe d’Europe à cette époque. Cette saison-là, les Tigers avaient subi une cinglante défaite face aux Brivistes. Ces 19 points d'écart avaient permis aux Corréziens de devenir le second club à atteindre le toit de l’Europe. Encore aujourd’hui, le CAB fait partie du cercle très fermé des trois seules écuries tricolores à avoir connu ce privilège. Du côté du Challenge européen, Bourgoin s’était défait du Castres Olympique sur le score de 18 à 9. À noter que la saison 1996-1997 était la première édition de cette deuxième division européenne. Les premières finales de la compétition avaient vu quatre clubs français différents soulever le trophée à la suite, une performance encore aujourd’hui inégalée.

En 2017, le CAB fêtait par ailleurs les 20 ans de ce sacre. À cette occasion, l’ancien pilier briviste Didier Casadeï racontait à France 3 la manière dont les corréziens avaient abordé ce match : “C’était le match de notre vie. On était donnés archi-perdants, puis on a eu une force exceptionnelle et un mental de feu. On a réussi à sortir le match de notre vie, le jour où il fallait le faire.”