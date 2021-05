Champions Cup. Comme Toulouse et Exeter, savez-vous combien de clubs ont remporté leur première finale ?

Ce samedi, la Rochelle a l'occasion de devenir le 10e club à remporter sa première finale européenne aux dépens du Stade Toulousain.

Toulouse à jamais premier

Le Stade Toulousain restera à jamais la première équipe à avoir remporté la Coupe d'Europe de rugby. À l'époque, il n'y avait que trois poules de trois clubs. On passait donc directement aux demies. Toulouse avait remporté ses deux matchs de poules puis facilement dominé Swansea avant d'affronter un autre club gallois en finale, Cardiff. La rencontre avait été plus disputée, mais à la faveur de deux essais de Thomas Castaignède (5e) et un de Jérôme Cazalbou (10e), Toulouse avait fait la différence 21 à 18 après prolongation. Deux finales, deux victoires françaises. Après, Toulouse, c'est Brive qui a ajouté son nom au palmarès européen dès l'année suivante.



Le format de la compétition avait pourtant changé avec désormais quatre poules de cinq clubs. Mais Brive avait dominé son groupe, composé notamment des Harlequins et de l'Ulster, sans trembler avec quatre succès en autant de matchs. Les quarts avaient également fait leur apparition, mais les Coujoux avaient écarté Llanelli (35-14) puis Cardiff, finaliste l'année précédente. L'adversaire des Brivistes aurait une nouvelle fois pu être Toulouse, mais Leicester avait largement dominé la demie (37-11). En finale, le CAB avait été plus fort que les Tigres avec quatre essais de Sébastien Viars (5e), Gérald Fabre (55e) dont un doublé de Sébastien Carrat (64e, 80e). Sans oublier un drop de Lamaison. Score final, 28 à 9. Après Toulouse et Brive, il a fallu attendre 2013 pour voir un nouveau club français remporter sa première finale de Champions Cup.

L'Angleterre s'invite à la fête avec Bath 1998

Lors de ces premières années d'existence, la Coupe d'Europe s'est cherchée un format. En raison de l'augmentation du nombre de formations en lice, il a fallu changer le format une fois de plus en passant à cinq poules de quatre équipes. Des barrages, auxquels a participé Brive, ont aussi été ajoutés. Et comme lors des deux premières éditions, le CAB et Toulouse étaient au rendez-vous des phases finales avec une première demie franco-française. L'histoire retiendra que c'est Brive qui a gagné à la différence d'essais marqués. Avant de s'incliner d'un point face à Bath, 19-18, en finale malgré cinq pénalités de Lamaison et un drop de Penaud. Après, Bath, Northampton a ajouté son nom au palmarès européen en 2000 puis il y a eu les Wasps en 2004 aux dépens de Toulouse. On ne peut pas lister les Sarries car ils avaient été battus en 2014 par le RCT. Mais l'an passé, Exeter a créé la surprise s'offrant le Racing 92, trois fois finaliste.

Le Leinster le plus titré, mais pas le premier

Côté irlandais, le Leinster n'est pas le premier club de la verte Erin à savoir soulevé le trophée. En effet, dès 1999, l'Ulster s'est hissé en finale face à Colomiers. Les Ulstermen avaient écarté Toulouse en quart (15-13) puis le Stade Français en demie (33-27). La finale, soldé sur le score de 21 à 6, n'avait vu aucun essai. L'année suivante, le Munster accédait à la finale, mais s'inclinaient d'un point face aux Saints (9-8). Ils se rattraperont par la suite avec deux titres en 2006 et 2008. Mais ils n'ont pas remporté leur première finale contrairement au Leinster qui a enchainé trois trophées entre 2009 et 2012. Au final, seulement neuf clubs européens ont remporté leur première finale de Coupe d'Europe : Toulouse, Brive, Bath, l'Ulster, Northampton, les Wasps, le Leinster, Toulon et Exeter.