Le coup de gueule d'un député sur la situation des joueurs amateurs

Un député ardéchois a décidé d'écrire à la Préfète concernant la situation des associations sportives en France, notamment autour des vestiaires interdits.

La situation actuelle ne permet pas une pleine pratique du rugby, et pourtant. Nombreux sont les clubs qui réussissent à maintenir une activité sportive dans le club. Cependant, les dernières restrictions commencent à resserrer l'étau sur le ballon ovale. Dans certains clubs, il n'est pas possible d'accéder aux vestiaires, mais il est possible de s'entasser à plus de 40 dans un bus, ou même, de jouer et s'entraîner.

C'est sur ce point qu'un député de l'Ardèche s'est exprimé sur Twitter avec une photo de joueurs se douchant avec un tuyau d'arrosage, en plein air. S'il ne s'agit pas de clubs ardéchois, pour lui, cette photo aurait bien pu être prise dans son département. Les licenciés du club toulousain du TEC ont dû se doucher après leur match, sur le terrain de la rencontre opposant Saint-Jory à Bruguières, en Occitanie.

Parfait pour rebondir sur la situation en Ardèche. Hervé Saulignac, député ardéchois, a tenu à écrire à la Préfète d'Ardèche pour l'interpeller sur cette situation. Pour lui, ces décisions comme le non-accès aux vestiaires crée "une incompréhension" et "met à mal les associations", comme le relaye France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Les vestiaires sont une question d'hygiène et selon monsieur Saulignac, il est "inenvisageable pour des sportifs de ne pas prendre une douche et de se changer après une pratique sportive". Depuis le 15 août, le ministère des Sports a autorisé les vestiaires collectifs dans le respect du protocole sanitaire. De plus, les clubs sont en proie aux reports face à cette situation, les compagnies de bus refusant souvent de transporter des joueurs sales. Et l'hiver arrive...

Un arrêté préfectoral en Ardèche interdit l’accès aux vestiaires des clubs de sport. Alors, on respecte. Pas de vestiaire. #Hygiene avant tout #COVID19 pic.twitter.com/cDNb1KuKS5 — Herve Saulignac (@hsaulignac) October 19, 2020

Pour le député Saulignac, il faudrait un peu plus faire confiance aux dirigeants de clubs et ne pas leur imposer de telles contraintes, car tout cela pourrait laisser pour compte "des licenciés, au premier rang desquels les jeunes sportifs ardéchois". Le ministère des Sports a décidé de répondre au tweet de monsieur Saulignac, à sa manière :