L'ambiance discothèque, Ramos, Thomas, les réseaux sociaux fascinés par Racing vs Toulouse

machenaud vs dupon, mais y’a vraiment match entre les deux pour vous ??? #R92ST

Ce qui me fait le plus peur dans ce match, c'est que Teddy Thomas se fasse mal en faisant ses airs plaquage . 😱 #R92ST

La semaine dernière passe en arrière de Toulouse et essai annulé, cette fois-ci passe en avant du Racing et essai accordé. Et Heymans qui confirme. Des pipes. #R92ST