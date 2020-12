La presse anglaise retourne discrètement sa veste sur le XV de France

Après la victoire des Anglais sur un XV de France remanié, la presse anglaise a décidé de changer d'avis.

Seulement une semaine après le qualificatif de "farce" et au lendemain du magnifique match des Français, la presse anglaise est revenue sur ce qu'elle pensait des Bleus. On ne peut pas jeter la pierre à leur qualificatif de "farce" lorsqu'ils ont découvert le groupe France mais surtout la guerre entre la LNR et la FFR qui n'autorisait les joueurs qu'à 3 feuilles de matchs. L'équipe de France était donc "incroyablement appauvrie" comme le qualifiait The Guardian.

Mais le match de ce dimanche a fait changé le jugement des Anglais concernant nos Bleus. Après un match costaud en défense, précis au pied et plein d'envie dans les rucks, les Anglo-saxons en viennent même à lâcher leur équipe pour celle qui fait plaisir à voir : la France.