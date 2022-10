La machine Mayans, la défense, Drouin, ce France/Angleterre a passionné les supporters sur les réseaux sociaux

Ce samedi, le XV de France féminin s'est incliné 7 à 13 face à l'Angleterre lors de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Un match largement commenté sur Twitter.

On est pas vraiment en 2021, c’est pas vraiment du rugby, c’est pas vraiment la RWC, c’est pas vraiment le coq, c’est pas vraiment un crunch….mais bon, allez les bleues!!!



🇫🇷🏉 🇫🇷 #RWC2021 #FRAANG — MahtfЯid (@mahtfrid) October 15, 2022

Une victoire serait le meilleur moyen de lancer le week-end. Allez les Bleues ! #FRAANG #RWC2021 — Erwan Harzic (@EHarzic) October 15, 2022

Petit point arbitrage. On a le droit à l'arbitre peut-être la plus expérimentée pour ce match. L'irlandaise Joy Neville 😀😃#FRAANG #FRAvENG October 15, 2022

Tu es belle comme un plaquage de Marjorie Mayans au petit matin.🥰 #FRAANG — Citoyen🇨🇵 (@Citoyen_PAM) October 15, 2022

La ligne défensive des Bleues impeccable en ce début de match ! Il faudra que ca tienne car on n'a pas tenu beaucoup le ballon !#FRAANG — Etienne Goursaud (@EtienneGoursaud) October 15, 2022

C’est dommage que le triangle arrière soit pas au niveau #FRAvENG y’a trop de déchet c’est ouf — Senju🪵 (@ramananarivo10) October 15, 2022

QUI C'EST QUI A TOUCHÉ À LAURE SANSUS

VOYOUTE !!!!

😡😡#FRAANG #FRAvENG — Lucas 🇺🇲 RWC2021 🇨🇵 (@Lerourou1) October 15, 2022

Aie aie aie la perte de Sansus... Ça va changer beaucoup de choses ...#FraAng #WomenRWC🏉 — Enzo (@EnzoMamsStortoz) October 15, 2022

Ça défend super bien mais en attaque... 👀

Et tous ces en-avant !#FRAANG — Ah bon? Danse! (sans essence) (@FlipFlap_2017) October 15, 2022

Notre triangle d'arrières est tétanisé sur ce début de match#FRAANG #FRAvENG — Lucas 🇺🇲 RWC2021 🇨🇵 (@Lerourou1) October 15, 2022

Bon ben à la fin du match normalement il restera qu'une joueuse ou deux pour finir la coupe du monde #FRAANG — Florent (@Fl0_Vincent) October 15, 2022

Si les arbitres avaient vu la passe en avant anglaise sur les 22m le ko n'aurait pas eu lieu! Ouvrez les yeux medames les arbitres pour une fois contre l'angleterre ça serait pas mal #FRAANG — babou33 (@babou_33) October 15, 2022

On vient de perdre l'équivalent de Dupont et Alldritt. Coup dur. #FRAANG — CitronVert (@MilshakeTacos) October 15, 2022

2ème tres belle défense dans nos 5m

Toujours aucun point d'encaissé

Allez les Bleues 🇨🇵 #FRAANG #FRAvENG — Lucas 🇺🇲 RWC2021 🇨🇵 (@Lerourou1) October 15, 2022

#FRAANG ouiii le contre ruck !! — Caut65 🏔 carpe diem (@caut65) October 15, 2022

Les Anglaises ne prennent pas les points et se font contrer en défense derrière

Bien fait

Et on trouve pas la touche derrière #FRAANG #FRAvENG — Lucas 🇺🇲 RWC2021 🇨🇵 (@Lerourou1) October 15, 2022

Atelier plaquage ce matin !! #FRAANG — Samuel Who ? (@whossam974) October 15, 2022

L'essai inévitable de Scarratt

On n'arrive pas à sortir de notre camp#FRAANG #FRAvENG — Lucas 🇺🇲 RWC2021 🇨🇵 (@Lerourou1) October 15, 2022

Bon bon bon …. C’est bien de défendre mais la possession de balle c’est mieux pour jouer et marquer #FRAANG #RWC2021 alleeeezz Gooooo 🇫🇷#XVdeFrance — Goodson (@FredGoodson) October 15, 2022

Allez les filles ! Faites péter le French Flair ! #fraang 💪🏻 — stephane globe (@g_l_o_b) October 15, 2022

On peux arrêter de peter dans le tas et faire courir les gazelles ?!? #FRAANG — Samuel Who ? (@whossam974) October 15, 2022

#FRAANG Ce match Ca commence à virer à un Vannes/Carcassonne en Février sous la pluie — Goodson (@FredGoodson) October 15, 2022

Putain mais tant qu'on gardera pas la balle on marquera pas c'est sûr... 🙄🙄🙄 #FRAvENG #RWC2021 — Mélanie ⭐⭐ (@MelisTalking) October 15, 2022

8 faute de main en 30 minutes mais sérieusement #FRAANG — HellsSword (@mitrail87) October 15, 2022

C'est cool, les Françaises sont courageuses, les Françaises défendent bien.

Mais la réalité, c'est que 80% du temps de jeu est dans nos 40 mètres et la possession doit etre encore plus à l'avantage des Anglaises.



J'ai peur de la 2e mi-temps#FRAANG — Etienne Goursaud (@EtienneGoursaud) October 15, 2022

Ca s'extasie sur la défense mais on fait que rendre le ballon aux anglaises #FRAvENG — SleepyHollow 🇫🇷 🎅 (@SleepyUberAlles) October 15, 2022

Ok défense énorme débauche d'énergie courage... Mais quelle différence de niveau quand même. Que 7-0 mais ça va pas rester là #FRAANG #CoupeDuMonde #féminines — Anthony Assémat (@AnthonyAssemat) October 15, 2022

Heureusement que ça défend très bien parce que sinon ce serait la fessée... Si on tient pas en seconde mi-temps ce sera chaud. #FRAvENG — Mélanie ⭐⭐ (@MelisTalking) October 15, 2022

Et un essai-buffet ca vous tente pas plutôt ? #FRAANG — Goodson (@FredGoodson) October 15, 2022

Oh la cartouche #FRAANG — Holaind bruno (@Lebrunal) October 15, 2022

Gabrielle Vernier défensivement c'est monstrueux !! #FRAANG — Romain Tamtbon (@RTamtbon) October 15, 2022

Marjorie Mayans, 17 plaquages à la mi-temps, 94% de réussite.



The White Destroyer en personne#FRAANG #RWC2021 — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) October 15, 2022

C'est bien qu'on défende pas trop mal, mais si on n'est pas capable de tenir un ballon dans les mains, de trouver une touche sur penalité ou de faire une touche correcte... Et offensivement, c'est le néant...#FRAANG #FRAENG #RWC2021 — Erwan Chapel (@Air1_16) October 15, 2022

Quand tu vois les blessures de Laure Sansus et Romane Ménager et le fait que les 🇨🇵 ne font que défendre (même si c'est de manière courageuse), c'est beaucoup trop compliqué pour espérer quelque chose face aux anglaises pour l'instant ...#FRAANG #FRAvENG #RWC2021 #XVdeFrance — catourneovale (@catourneovale) October 15, 2022

Énormes de courage, les filles plaquent à tour de bras. Et le peu de ballons qu’elles ont eu sont gâchés par trop de déchet. Tout est peut-être lié, par manque de lucidité… problème insoluble pour l’instant pour espérer gagner face à la possession et la maîtrise anglaise #FRAANG — Wilfried Templier (@WilTemplier) October 15, 2022

et encore un ballon rendu au pied #FRAANG 😔 — HellsSword (@mitrail87) October 15, 2022

On vient de passer 40 minutes sur le cul et Darracq dit qu'il est satisfait ? Je regarde le même match ? — greub (@greub1) October 15, 2022

C'est en voyant ce match qu'on commence à comprendre et à relativiser sur les performance du Xv italien masculin pendant toutes ces années quand tu as pas les armes pour rivaliser ta pas les armes voila .... #FRAANG — Florent (@Fl0_Vincent) October 15, 2022

J’adoreDrouin mais aujourd’hui beaucoup de fautes de mains et un jeu au pied déficient #FRAANG — loi moi (@MoinardLoic) October 15, 2022

Bon heureusement que les Anglaises font des conneries aussi 🥵 #FRAANG — RugbyC🏉mics (@GenussSpass) October 15, 2022

Normalement les Anglaises doivent mener très très largement !

Les Bleues n'ont jamais le ballon et sur le peu qu'elles l'ont elles font n'importe quoi et c'est bien triste... #FRAANG #RWC2021 — Aymerick 🦁🐺🤍🖤 (@AymerickMN5) October 15, 2022

La rentrée de Gaëlle Hermet… Dans les rucks, c’est une bénédiction, comme en défense.#FRAANG #RWC2021 — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) October 15, 2022

ALERTE J'AI VU LES BLEUES AVEC LE BALLON #FRAANG — Mallo Des Leaks (@MalloDelic) October 15, 2022

Ok elles piquent la balle mais derrière elles ont font rien... Après bon, vu que les autres marquent pas l'espoir est permis. Sait-on jamais, sur un malentendu...! #FRAANG — Mélanie ⭐⭐ (@MelisTalking) October 15, 2022

La 17 anglaise elle est pas nourrie au quinoa elle bordel ! #FRAvENG #FRAANG pic.twitter.com/LZasDbnNin — 🥕Rico del Prado🥕 (@RicodelPrado2) October 15, 2022

DROUIN GRISEZ HERMET OUI OUI OUI



LE PUT*** DE FRENCH FLAIR#FRAANG #RWC2021 — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) October 15, 2022

Et la transformation! Allez elles peuvent le faire! #FRAANG — Ophélie 🇨🇷 (@wrecklessnight) October 15, 2022

Un vrai match de Grandisse pour Caroline Drouin. Que des ratés puis un éclair de génie. — Bastien Joseph (@BastienJoseph) October 15, 2022

On ce met à rêver du hold up, alors que sur le match il y a clairement une division d'écart entre les anglaise et nous. #FRAANG — CitronVert (@MilshakeTacos) October 15, 2022

Dans tous les cas les Bleues auront leur destin en main pour la qualification #FRAvENG #FRAANG #RWC2021 — Aymerick 🦁🐺🤍🖤 (@AymerickMN5) October 15, 2022

Voilà faut faire payer les anglaises d'aussi peu concrétiser, 15 min pour les renverser 💪#FRAvENG #RWC2021 — HarryDich ⭐ (@94Dich) October 15, 2022

Hermet🤩elle gratte elle court elle marque ! C’est du costaud #FRAvENG #FRAANG #RWC21 Gooooo 🇫🇷#XVdeFrance c’est mieux quand on a le ballon hein? — Goodson (@FredGoodson) October 15, 2022

Je trouve ca fabuleux d'être dans le match, quand on a fait 65 passes en 71minutes !

Le rugby c'est un sport mystérieux !#FRAANG — Etienne Goursaud (@EtienneGoursaud) October 15, 2022

Comment tu peux faire une action géniale qui amène l'essai de ton équipe et tout le reste du match ne pas être au niveau ? C'est un mystère pour moi... #FRAANG — Timtom (@ThomasD56812143) October 15, 2022

Dans 3 minutes, une défaite encourageante.#FRAANG — Romain MORLIER🇨🇵🇺🇦🇪🇺 (@RomainMorlier) October 15, 2022

#FRAANG mais putain !! Pourquoi rendre tous les ballons au pied dans les 5 dernieres minutes quand on est menés ???? 🤔🤔😡 — Eric F. (@eric_blue13) October 15, 2022

Je comprends pas l´intérêt des Françaises à rendre systématiquement le ballon par du mauvais jeu au pied. Ça manque folie.#FRAvENG — péric17⭐🏉💛🖤 ⚖️🇺🇦 (@peric1786) October 15, 2022

C’est un match de poule: on peut arrêter le ping-pong rugby 🙏 — Matthieu Lartot (@lartot) October 15, 2022

🏉 Une courte défaite 🇫🇷 7-13 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 mais un superbe état d’esprit, une défense de fer et un pont de bonus défensif #FRAvENG pic.twitter.com/s5l1Km6aEd — Philippe Gault (@Philippe_Gault) October 15, 2022

#FRAANG héroïques en défense, mais brouillonnes en attaque. Il en faudra plus pour être championnes du monde. Quand même un problème sur la stratégie d'occupation et d'alternance. On se rassurera en disant qu'il y a un potentiel d'amélioration pour le reste de la CDM — Jerome BERTRAND (@ASM_4_ever) October 15, 2022