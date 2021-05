La lune de Dupont, le duel Ntamack/Jalibert, la réalisation, le meilleur des réseaux sociaux de Toulouse/UBB

Lebel en 1 vs 1 c’est un monstre ! J’espère qu’il sera du groupe pour la tournée en Australie !! #STUBB

. @MaxMedard bientôt 48 ans et toujours aussi décisif avec le @StadeToulousain 👏 #STUBB #ChampionsCup

Plus que 35 points à marquer pour Toulouse et Maxime Mermoz aura eu raison. #STUBB

Kolbe il tape et arrive avant le ballon #STUBB

Je me surprends à être déçu de ne pas voir Kolbe sortir un tour de magie pour marquer un essai de 60 mètres à chaque fois qu'il touche le ballon ? Ça pose le niveau qu'il a pu avoir durant les trois dernières saisons quand même... #STUBB

Un match de top 14 on dirait ! #STUBB

C’était mieux avant le rugby, On rigolait avec Huget #STUBB

Pour l'instant on est plus proche d'Intervilles Bar-Le-Duc / Narbonne que d'une 1/2 de Coupe d'Europe, mais c'est divertissant.

Labit et la Bûche, on dirait le titre d'un film X #STUBB pic.twitter.com/SKx6bZJhrC

Au moment où on voit le cul de Dupont, Yachvili "c'est là qu'on voit toutes ses qualités " 💀💀 #STUBB

Ce n'est pas le joueur dont on parle le plus, mais Faumuina c'est la pierre angulaire du système Toulousain 🤩👌🏼 #TlsBdx #ChampionsCup 🏈

Action la plus intéressante en ce début de match : Dupont qui finit le cul a l’air #STUBB

Commentaire de ma fille « il devrait serrer un plus son short Dupont » #stubb #ChampionsCup

Stopper le meilleur joueur du monde dans sa course, ils ont pas honte... #STUBB pic.twitter.com/yokgyaB9lZ

I've been watching too much Friends recently#STUBB #ChampionsCup pic.twitter.com/imMtZYJ4PX