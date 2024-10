J-30 avant le choc au Stade de France entre les Tricolores et les Pumas !

Le XV de France accueille l’Argentine le 22 novembre. Après leurs victoires en Rugby Championship, les Pumas débarquent au Stade de France pour un duel explosif.

Le 22 novembre à 21h10, le XV de France affrontera l’Argentine dans une rencontre qui s’annonce déjà palpitante. Ce choc au Stade de France n'aura rien d'un match amical : c'est une véritable confrontation entre deux équipes qui ont soif de victoires. Une rencontre qui pourrait bien décider du sort de cette tournée.

Avant de croiser le fer avec les Pumas, les Bleus auront déjà bien entamé leur série de tests. Le Japon d'abord, puis les mythiques All Blacks. Autant dire que les hommes de Fabien Galthié seront bien rodés pour cet affrontement de taille. Mais attention, l’Argentine n’est pas une équipe à sous-estimer.

Les Pumas ont battu tous les cadors de l'hémisphère sud et voudront s'offrir la France devant son public !

Les Pumas ont impressionné cet été lors du Rugby Championship, en battant tour à tour l’Australie, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Ce qui leur a permis de se battre pour une victoire historique dans cette compétition. Une performance qui témoigne de leur très belle forme en 2024.

Ils viennent en France avec la ferme intention de faire tomber nos Bleus dans leur propre jardin et devant leur public. Les retrouvailles avec l’Argentine rappellent également la défaite subie en juillet dernier lors du second test-match.

Avec une équipe remaniée, la France avait vacillé après une belle première victoire. Mais cette fois-ci, avec le retour des cadres, on peut espérer un tout autre scénario pour les Tricolores. Les supporters peuvent s'attendre à un duel d’une intensité rare.

L’un des atouts des Pumas ? Plusieurs de leurs joueurs évoluent dans le Top 14 comme les Toulousains Mallia et Chocobares, le Bordelais Petti ou encore le Rochelais Sclavi. Ils connaissent très bien les Tricolores et n’hésiteront pas à jouer de cette familiarité pour tenter de créer l’exploit.

Le Stade de France vibrera sans aucun doute pour cette rencontre. Si vous n’avez pas encore pris vos places, ne tardez plus ! Ce France-Argentine promet un spectacle mémorable. Soyez au rendez-vous pour soutenir le XV de France et vivre une soirée de rugby comme on les aime.