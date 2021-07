Kolbe en feu, Faf de Klerk en mode ballerine, Owen Farrell à la rue : Ce qu’il ne fallait pas louper du match des Lions face aux Springboks A

Hier soir, certains amateurs de rugby ont pu avoir un avant-goût des matchs officiels qui opposèrent les Springboks aux Lions Britanniques et Irlandais.

On peut se le dire, cette équipe des Springboks n’avait rien d’une équipe réserve. C’était pourtant le deal qui était convenu pour cette rencontre de préparation avant les trois matchs cruciaux des prochaines semaines. Cependant, il est aussi compréhensible que les habituels titulaires sud-africain, dont la préparation a été mise en difficulté par le covid, aient eu envie de se mouiller la nuque avant de sauter dans le grand bain. Les deux équipes nous ont offertes une première mi-temps pleine d’engagement avant de faire clairement baisser le rythme en seconde période. Le match se termine en faveur des Springboks A sur le score de 17 à 13. Une rencontre globalement marquée par le “©combat”, des fautes parfois trop nombreuses mais aussi par quelques gestes de grande classe.

Huit joueurs du Top 14 dont Kolbe avec les Springboks pour défier les Lions

Kolbe, checkez moi ça la rafale

L’action du match, c’est bien évidemment le magnifique crochet de Cheslin Kolbe qui efface Harris et l’envoie directement à la buvette. Après ça le toulousain se fait tout de même rattrapé mais en profite pour gratifier son capitaine du jour, Lukhanyo Am, d’un offload splendide qui l’envoie à l’essai. Pas mal critiqué durant la seconde moitié de saison, Kolbe semble avoir retrouvé ses appuis électriques et sa vista de folie. Une action qui annonce du lourd pour les rencontres officielles !

Cheslin Kolbe hit ‘em with the show and go 🔥



Stan Sport, the home of Rugby. Ad-free, Live & On Demand.#LionsSA2021 pic.twitter.com/5cF1y8ARYe — StanSportAU (@StanSportAU) July 15, 2021

En début de match, les sud af' marquent un essai de 80 mètres suite à un contre de Etzebeth. Ni une, ni deux, Damian De Allende récupère la balle et décide bien sagement de donner la balle à son ailier Sbu Nkosi. Problème : la défense des Lions revient. Un certain Owen Farrell fait l’effort de revenir. Mais c’était sans compter sur le centre du Munster, à l’origine de la relance. En effet De Allende n’avait visiblement pas très envie de laisser passer l’ouvreur des Saracens et le contient tel un joueur de football américain jusqu’à la ligne d’essai en mimant une course de soutien. Manque de fair-play ou vrai bon coup ? Mauvaise défense de la part de l’homme le plus détesté de France et de Navarre qui aurait pu jouer la carte de l’obstruction ? On vous laisse en juger.

Je sais pas si c'est la course de De Allende qui est incroyable ou le fait que Farrell était pas ultra motivé pour y aller. #RSAvBIL — Antoine 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (#pro14fr) (@A_Vauthey) July 14, 2021

Wheels. Watching last night, I was also impressed by De Allende running an understated but very deliberate blocking line on Farrell. https://t.co/jAfjDENEwB — Dafydd Pritchard (@DafPritchard) July 15, 2021

Faf De Klerk se met mode en breakdance

Celui qui “pèse 28 kilos” selon certains a encore frappé hier. Si Owen Farrell peut facilement réclamer le grade de joueur le plus agaçant d’Europe, Faf De Klerk pourrait prétendre au même titre côté hémisphère sud. Durant toute la rencontre, le 9 sud-africain a fait du bon et du moins bon mais s’est surtout illustré par quelques performances artistiques. Dans un premier temps, le joueur des Sale Sharks a écopé d’un carton jaune pour une charge à l’épaule sur Josh Navidi. Avec la puissance et la force d’une 206 lancée plein fer (26 km/h max) il percute le troisième ligne gallois. Une action qui aurait dû valoir un rouge selon beaucoup. En tout cas, le Karma a fait son effet puisqu’il semblerait que le numéro 9 se soit fait plus mal que son adversaire sur ce choc. Le springbok s’est également illustré à travers sa nouvelle passion : le breakdance. En tentant à tout prix de récupérer une faute sur Wyn Jones, alors au sol, le bois trébuche à plusieurs reprises sur son adversaire. Du grand art.

😆Faf de Klerk like a drunk 13 year old attempting to mosh at his first gig. pic.twitter.com/6F5wLXRrWN — SmallClone (@Smallclone_) July 14, 2021

Si Faf de Klerk mesurait 10 cm de plus, il aurait mangé son rouge sans sourciller.#RSAvBIL #LionsRugby #LionsSA2021 — Gauthier Baudin 🏉 (@GauthierBaudin) July 14, 2021

Owen Farrell : batterie faible, veuillez la recharger

Oui, on sait, on parle beaucoup du demi d’ouverture de l’Angleterre. Après tant de mention de son patronyme, vous devez sûrement vous dire que l’ouvreur a réalisé une performance de haut vol. Et bien, que nenni. Durant la quasi-totalité de la rencontre, le numéro 10 des Saracens a semblé raté presque tout ce qu’il voulait entreprendre. Que ça soit dans le jeu au pied, dans la passe ou en défense, le vice-champion du monde semblait à la rue. Ce dernier vit en effet une légère baisse de rythme depuis quelques mois. Déjà peu à son aise en Autumn Nations Cup, malgré la victoire de l’Angleterre, il n’a pas été bien brillant lors du Tournoi des VI Nations qui a suivi. Durant un moment, il a même été question de ne pas convoquer le joueur avec les Lions dans les médias britanniques. Pourtant bel et bien présent, l’ouvreur polyvalent du XV de la Rose doit faire attention à ne pas voir certains joueurs comme Marcus Smith ou Henry Slade lui passer devant dans la hiérarchie internationale. Le premier ayant d’ailleurs été appelé avec les Lions pour pallier le forfait de Finn Russell.