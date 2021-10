INTERNATIONAL. Vers une transformation totale du modèle australien ?

Tandis que la fédération australienne connaît des soucis en interne, cette dernière veut changer son modèle, prenant exemple sur celui de la Nouvelle-Zélande.

Il y a quelques jours de cela, nous faisions un article sur la possibilité que des joueurs de notre championnat rejoignent les Wallabies cet automne, grâce à un allègement des critères de sélections pour les Australiens évoluant à l'étranger. Une décision forte, prise par la fédération australienne, afin notamment de ne pas surexposer ses internationaux à des voyages trop contraignants en Europe. Si ce choix pouvait être vu comme un changement majeur dans la politique de la fédération, ce dernier n'est rien comparé aux mesures que Rugby Australia souhaite entreprendre ! En effet, Fox Sports a indiqué hier que la fédération australienne allait complètement changer son système actuel, en se dirigeant vers un modèle plus centralisé. Une décision qui signe selon le médial local "le plus grand changement depuis que le rugby est devenu professionnel". Rien que ça !

INTERNATIONAL. Les ''Français'' Skelton, Arnold et Latu de retour avec l'Australie dès la tournée de novembre ?En d'autres termes, cette réforme a pour but de restreindre le pouvoir de décision dans les mains d'un nombre limité de décideurs, afin d'éviter une dilution trop importante des responsabilités. Un choix dicté par de nombreuses difficultés politiques et structurelles en interne, qui engendraient apparemment trop de contestations. La fédération australienne se rapproche donc, avec ce modèle, de celui déjà mis en place du côté de l'Irlande et de la Nouvelle-Zélande. Mais ce n'est pas tout : en effet, Fox Sports annonce que Rugby Australia va également jouer un rôle plus important en ce qui concerne les choix sportifs : "Rugby Australia sera impliquée dans toutes les nominations des entraîneurs en chef, des préparateurs physiques, et des joueurs". De plus, un contrôle des finances des franchises australiennes devrait également être installé.

RUGBY. Qui est Andrew Kellaway, le nouveau sérial marqueur des Wallabies ?Enfin, la fédération veut limiter assez durement la venue de joueurs australiens depuis l'étranger à des postes où il n'y en a pas le besoin. Des changements majeurs, appuyés par Hamish McLennan, un des dirigeants de Rugby Australia. Ce dernier, au départ de cette mutation drastique, peut compter sur le soutien du président de la fédération Andy Marinos, ainsi que sur celui de plusieurs anciens internationaux, comme, par exemple Daniel Herbert et Phil Waugh. Rien ne semble donc pouvoir arrêter cette transformation du modèle actuel, qui pour McLennan, doit être faite pour "le bien du jeu".