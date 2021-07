International. Kolisi titulaire avec les Boks, une charnière Price-Biggar chez les Lions

L'Afrique du Sud et les Lions s'affronteront ce samedi 24 juillet lors du premier test de cette tournée. Découvrez dès à présent les compositions des deux équipes.

Après 1 mois en Afrique du Sud, les Lions Britanniques et Irlandais pourront enfin se mesurer aux Springboks. Ce sera dès ce samedi 24 juillet (21 heures, heure française). Pour cet affrontement, les champions du monde sud-africains pourront compter sur leur capitaine Siya Kolisi longtemps incertain mais qui foulera finalement la pelouse du Cape Town Stadium. Handre Pollard portera le numéro 10 alors que Kwagga Smith occupera le poste de troisième ligne centre. Enfin, Cheslin Kolbe occupera l'aile droite de l'attaque de la Nation Arc en Ciel.

Afrique du Sud 1 Nche 2 Mbonambi 3 Nyakane 4 Etzebeth 5 Mostert 6 Kolisi (c) 8 Smith 7 Du Toit 9 De Klerk 10 Pollard 11 Mapimpi 12 De Allende 13 Am 14 Kolbe 15 Le Roux 16 Marx 17 Kitshoff 18 Malherbe 19 De Jager



20 Elstadt 21 H.Jantjies 22 E.Jantjies 23 Willemse

Du côté des Lions Britanniques et Irlandais, on notera le retour dans le XV de départ du capitaine Alun Wyn Jones. Blessé contre le Japon, le deuxième ligne gallois a finalement pu prendre part à cette tournée. À la mêlée, Ali Price a été préféré à Connor Murray et formera la charnière avec Dan Biggar. Luke Cowan-Dickie est titulaire en tant que talonneur, tout comme Tom Curry en troisième ligne.