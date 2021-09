Cooper, Nyanga, Smith, ces joueurs qui ont connu un retour improbable en sélection

Aussi fou que cela puisse paraître, Quade Cooper est de retour sous la tunique des Wallabies, numéro 10 dans le dos. Focus sur ces joueurs qui ont effectué des come-back fracassants en sélection.

Australie. Quade Cooper appelé en renfort, Duncan Paia’aua sélectionné pour le Rugby ChampionshipC'est un évènement que nous allons vivre ce dimanche sur la pelouse du Cbus Super Stadium de Robina en Australie. Quatre ans après une dernière apparition sous le maillot des Wallabies, Quade Cooper effectuera son retour, numéro 10 dans le dos. Ce dernier avait déjà été rappelé par le sélectionneur Dave Rennie dans le groupe australien, afin de préparer le Rugby Championship mais n'était jamais apparu dans les 23 lors des rencontres contre la Nouvelle-Zélande. Désormais, c'est chose faite. Pour pallier l'absence d'un James O'Connor sur le chemin du retour mais jugé encore juste et d'un Noah Lolesio qui n'a pas vraiment convaincu, Rennie a décidé de faire confiance au joueur de 33 ans qui a impressionné lors des entraînements et ''eu une influence positive sur le groupe'' selon ce dernier. Cooper incarnait au début des années 2010 en compagnie de James O'Connor ou Kurtley Beale, cette jeune génération dorée australienne au talent immense, mais au comportement jugé ingérable par certains. Quoiqu'il en soit, le retour de l'un des ouvreurs les plus ''fantasques'' de la planète sera scruté de près ce dimanche sous les coups de 12h05 heure française. Pour rappel, celui-ci évoluait au Kintetsu Liners au Japon. Avant Cooper, quels ont été les joueurs qui ont effectué un retour aussi inattendu qu'improbable en sélection ?