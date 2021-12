INSOLITE. Kelegh Moutome, cet international à 7 qui va passer de la Fédérale 1 aux Princes de l'Amour

Ce jeudi soir sur W9, les grands fans de rugby à 7 vont peut-être reconnaître Kelegh Moutome, joueur du Stade Métropolitain qui débarque en télé-réalité.

Étant donné l'univers ultra-conservateur qu'est le microcosme du rugby, la conciliation des deux paraît impossible. Et pourtant, Kelegh Moutome le fait ; il allie balle ovale au niveau semi-professionnel (Fédérale 1) et... télé-réalité. Ce mercredi soir, les aficionados de W9 et de ses programmes passant à 19h verront débarquer cet ailier aux mensurations de basketteur (1m96 pour 99kg) sur leurs écrans afin de trouver l'amour. Le joueur du Stade Métropolitain, passé par France 7 notamment, a en effet rejoint le tournage de la célèbre émission "Les Princes et les Princesses de l'Amour".

France 7 - Alexandre Lagarde et Kelegh Moutome dans le groupe pour la tournée américaine

Kelegh débarque dans une luxueuse villa de St-Tropez en tant que prétendant pour Yoly et bref, pour connaître la suite, il faudra suivre le programme géré d'une main de maître par la "manitou" de la télé-réalité, Magali Berdah. Bref, la question qui risque d'intéresser nos lecteurs, c'est plutôt : comment cet ancien Espoir du RCT s'est-il retrouvé là, au milieu des strass et des paillettes ? Déjà, avec ses dents blanches, son dégradé précis, ses tatouages et sa carcasse d'athlète de haut niveau, Moutome a "la gueule de l'emploi", comme on dit. Et selon lui, les casteurs l'ont vu :

Pourquoi la télé-réalité ? Car beaucoup de personnes dans le monde du rugby me disaient : "Toi tu devrais faire de la télé-réalité !", donc c'est parti comme ça ! Je n'ai rien demandé et j'étais avec une amie en vacances qui m'a mis dans une de ses stories. Apparemment, les casteurs ont bien aimé et ça c'est fait de cette façon, je n'ai pas fait de démarche pour faire de la télé.

L'amie dont il parle pour ActuRugby, c'est Victoria Mehault, une célèbre influenceuse vivant au Brusc (83) et suivie par 1,2 million d'abonnés sur Instagram. Et c'est donc ainsi que celui dont l'un des meilleurs amis n'est autre que le Toulonnais Julien Ory s'est retrouvé là, sur le petit écran. Comment son club a-t-il accueilli la nouvelle ? " Ça a été un peu compliqué parce qu’au départ, ils n’ont pas très bien compris pourquoi je faisais ça, explique-t-il. Maintenant, le club a bien compris mes attentes et ça s’est bien passé. D’ailleurs, je les remercie de me soutenir dans mon projet." À l'époque, le phénomène gallois Gavin Henson avait bien participé au Bachelor et à la version britannique de Danse avec les Stars, mais il avait alors mis sa carrière en stand-by. À 25 ans, Moutome, lui, compte bien concilier les deux...

VIDEO. TCHIK-TCHAK : la légende Dan Norton déposée comme un bleu en finale Supersevens