En retard pour un match de rugby, Jean Lassalle se gare sur un passage à niveau et bloque le train !

Le député et ancien candidat à la présidentielle se rendait au match de l’US Aspoise, l’équipe dans laquelle évolue son fils Julien.

Dimanche après-midi, Jean Lassalle avait décidé de se rendre à Bedous, dans les Pyrénnés-Atlantique, pour suivre la rencontre entre l’US Aspoise et le RC Billère Lescar, un match du championnat de série territoriale. Mais visiblement pressé d’encourager son fils, le Béarnais s’est garé sans faire attention sur… un passage à niveau, avant de s’empresser de rejoindre les gradins pour profiter du spectacle. « Quand je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup de monde. J’étais en retard, j'ai vu cette magnifique place et je m'y suis garé. », avoue-t-il.

Mais quelques minutes plus tard, un train reliant Oloron à Bedous arrive à hauteur du véhicule gênant, et est contraint de s’arrêter. Les gendarmes rapidement dépêchés sur place, se lancent à la recherche du coupable dans les travées pour lui demander de déplacer sa voiture. « Quand ils m’ont expliqué la situation, j’ai réalisé tout d’un coup », assure Jean Lassalle. La scène est d’autant plus cocasse qu’il a lui même inauguré cette ligne : « À l'époque, quand il n'y avait pas de train, on se garait là. Mais je n'ai aucune excuse : cela fait deux ans que la ligne a repris, et je l'ai même ouverte ».

Finalement, tout est bien qui finit bien. L’élu centriste, qui a échappé à l’amende, a aussitôt présenté ses excuses au chauffeur du train et aux gendarmes, personne n’a été blessé, et l’US Aspoise l’a emporté 32 à 20 face à ses homologues. « Soit dit entre nous, si j'avais un chauffeur comme beaucoup d'homologues de mon rang, ça n'arriverait pas ! », a par ailleurs ironisé l’homme politique, fidèle à lui même.