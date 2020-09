INFO FFR - 17 % de matchs reportés le week-end dernier !

L’épidémie de coronavirus et les mesures sanitaires drastiques rendent difficile la reprise du rugby en ce début de saison.

Vous auriez peut-être dû sûrement refouler les pelouses ce week-end, retrouver l’ambiance du bord de terrain, les copains, le ballon. Mais comme des milliers d’autres joueurs et joueuses, vous devez finalement prendre votre mal en patience. Selon une source interne à la FFR, le week-end dernier ce sont pas moins de 17 % des matchs prévus qui ont été annulés à travers l’hexagone. Pro D2, Nationale, Fédérales, féminines, jeunes. Aucune catégorie n’a été épargnée. Alors qu’environ 1500 rencontres auraient dû avoir lieu initialement.

COVID-19 - pas un, pas deux, pas trois, mais plus de 100 matchs amateurs reportés

La situation étant complètement inédite, difficile d’interpréter ce chiffre. Est-ce beaucoup ou est-ce raisonnable ? Chacun sera libre de se faire son avis sur la question. Il faudra sans doute attendre le week-end prochain pour tenter d’y voir plus clair, connaître le nouveau pourcentage du week-end, et savoir si le rugby reprend petit à petit ses droits, ou non. Une chose est sûre, ces reports vont très vite devenir un casse-tête pour le calendrier des équipes. Certains matchs seraient d’ores et déjà reprogrammé pour... 2021 !