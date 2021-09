IMAGES. XV de France. Le nouveau maillot des Bleus est sorti !

La FFR a dévoilé la tunique des équipes de France pour la saison internationale à venir. Un maillot bleu, bleu, très bleu même !

C'est l'un des grands moments annuel côté Bleu : la révélation de la tunique tricolore. Et à un peu moins de deux mois de l'entame de la tournée d'automne face à l'Argentine (6 novembre au Stade de France), la Fédération Française a donc choisi ce lundi pour dévoiler le maillot qu'arboreront alors Greg Alldritt et ses partenaires. Un maillot totalement bleu, avec bien sûr le sponsor ALTRAD sur le buste et quand même une bande bleu, blanc et rouge sur tout le côté gauche du maillot, s'étalant de l'épaule jusqu'au bas du short. "De l'épaule au bas du short, notre bande tricolore se pose sur la tenue, une métaphore de l'élan vers la victoire", a expliqué France Rugby sur ses réseaux sociaux.

Et vous, qu'en pensez-vous ?