Dans un entretien accordé au Canal Rugby Club et diffusé ce samedi 7 janvier, Romain Ntamack a évoqué un sportif qu’il admire : Lionel Messi.

Ce samedi 7 janvier, Romain Ntamack a été questionné sur son attrait pour un sportif mondialement connu. En effet, l’ouvreur du XV de France est un grand fan du joueur de football Lionel Messi. Plus particulièrement, c’est l’intégralité de sa famille qui semble admirer l’Argentin. Dans un entretien pour le Canal Rugby Club, il déclare : “Il n’y a pas beaucoup de personnes ou de personnes qui m’impressionnent dans la vie, mais lui, c'est différent. Depuis toujours. Oui, on peut dire que je suis fan. Depuis tout petit, avec mon frère et mon père, on regardait tous ses matchs. On était comme des gosses et on se disait “Comment il fait ça ?”

Plus particulièrement, il dresse un parallèle entre la réussite récente du footballeur et celle qu’il souhaite au XV de France. Il affirme qu’il était “un peu déçu” lorsque la France a perdu en finale, mais que “pour le joueur, c’est incroyable”. Il complète en déclarant : “On essayera d’imiter Messi en 2023. On peut même imiter les Français, mais avec une issue un peu plus favorable.” Lors de son premier titre en pro, Romain Ntamack était parti en voyage à Barcelone avec les autres joueurs du club. Pour l’occasion, il avait acheté un maillot du club du Real Madrid floqué Lionel Messi, icône du club rival du FC Barcelone. Avec l’esprit un peu (beaucoup) chambreur, le numéro 10 des Bleus avait donc rendu hommage à celui qui l’inspire.

En novembre dernier, le Français avait déjà cité des noms de sportifs l’ayant marqué ou influencé. Pour autant, il n’avait pas affirmé être fan de ces derniers, contrairement à Lionel Messi. Pêle-mêle, il citait les noms de : Zinedine Zidane, Dan Carter, Jonny Wilkinson ou encore Matt Giteau.

On sait que le monde du sport est une grande famille. Même au très haut niveau, les meilleurs de chaque discipline ont des sources d’inspirations variées. Par exemple, le coéquipier de Romain Ntamack Antoine Dupont avouait qu’il était fan de Rafael Nadal. Sur l’émission Clique de Canal +, il évoquait la réussite du tennisman en mars dernier : “Quand tu vois sa mentalité, c’est incroyable. Surtout à l’âge qu’il a aujourd’hui, le fait qu’il s’entraîne aussi dur depuis tant d’années… Il arrive à conserver une rage de vaincre impressionnante.”