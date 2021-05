France, qualifications Coupe du monde, All Blacks : Découvrez tous les matchs du mois de cet été !

World Rugby a officialisé le calendrier des tests matchs internationaux de cet été. On y trouvera beaucoup de matchs qualificatifs à la prochaine Coupe du monde.

Dans un communiqué, World Rugby a officialisé le calendrier des rencontres qui auront lieu cet été. On sait déjà que 25 des 30 meilleures fédérations joueront des tests matchs durant le mois de juillet. On connaît déjà les dates pour la tournée française en Australie ou encore les rendez-vous des Lions britanniques et irlandais. Mais on découvre un intense programme de matchs masculins entre les qualifications pour la Coupe du monde 2023.

La pandémie mondiale a poussé les fédérations à revoir leur calendrier et leurs désirs de matchs. On sait d'ores et déjà que l'Italie annule sa tournée prévue en Nouvelle-Zélande. L'Argentine, les États-Unis et le Canada se déplaceront au Royaume-Uni et en Irlande. Bernard Laporte, Vice-Président de World Rugby s'est dit ravi de pouvoir reprendre les rencontres entre le nord et le sud : "Les fans du monde entier vont enfin être servis durant cette année pendant laquelle les meilleures nations mondiales vont s’affronter. Je suis ravi que les rencontres internationales entre le Nord et le Sud puissent enfin reprendre, ce sera le prélude de la Coupe du Monde passionnante que nous attendons tous en 2023." Dans ce même communiqué, on apprend que les discussions internes concernant l'élaboration "d'un calendrier international intégré au niveau mondial après la Coupe du Monde de Rugby 2023" sont toujours d'actualité. Voici le programme des tests matchs de cet été :

29 mai :

Belgique vs Pays-Bas (Rugby Europe Championship)

26 juin :

Lions vs Japon, Édimbourg

Géorgie vs Vainqueur Belgique/Pays-Bas (Qualifications Coupe du monde 2023 et Rugby Europe Championship)

Brésil vs Paraguay (Pré-qualification Coupe du monde 2023)

3 juillet :

Stormers vs Lions, Cape Town

Afrique du Sud vs Géorgie

Irlande vs Japon, Dublin

Pays de Galles vs Canada, Cardiff

Espagne vs Russie, Villajoyosa (Rugby Europe Championship et Qualifications Coupe du monde 2023)

Chili vs Colombie (Pré-qualification Coupe du monde 2023)

Namibie vs Côte d'Ivoire (Rugby Africa Cup 2021 et Qualifications Coupe du monde 2023)

Kenya vs Sénégal (Rugby Africa Cup 2021 et Qualifications Coupe du monde 2023)

4 juillet :

Angleterre vs USA, Twickenham

7 juillet :

Afrique du Sud vs Lions, Port Elizabeth

Australie vs France , Sydney

Côte d'Ivoire vs Madagascar (Rugby Africa Cup 2021 et Qualifications Coupe du monde 2023)

Sénégal vs Zambie (Rugby Africa Cup 2021 et Qualifications Coupe du monde 2023)

10 juillet :

Sharks vs Lions, Durban

Nouvelle-Zélande vs Fidji

Afrique du Sud vs Géorgie

Samoa vs Tonga ( Qualifications Océanie Coupe du monde 2023)

Angleterre vs Canada, Twickenham

Roumanie vs Écosse,Bucharest

Irlande vs USA, Dublin

Pays de Galles vs Argentine, Cardiff

Repêché Rugby Africa Cup vs Tunisie ( Rugby Africa Cup 2021 et Qualifications Coupe du monde 2023)

Uganda vs Ghana (Rugby Africa Cup 2021 et Qualifications Coupe du monde 2023)

11 juillet :

Namibie vs Mafagascar (Rugby Africa Cup 2021 et Qualifications Coupe du monde 2023)

Zambie vs Kenya (Rugby Africa Cup 2021 et Qualifications Coupe du monde 2023)

Uruguay vs Argentine, Montevideo

Vainqueur Brésil/Paraguay vs Vainqueur Chili/Colombie, Montevideo ( Qualifications Coupe du monde 2023)

13 juillet :

Australie vs France, Melbourne

14 juillet :

Afrique du Sud vs Lions, Mbombela

Ghana vs Algérie ( Rugby Africa Cup 2021 et Qualifications Coupe du monde 2023)

Repêché Rugby Africa Cup vs Zimbabwe ( Rugby Africa Cup 2021 et Qualifications Coupe du monde 2023)

17 juillet :

Bulls vs Lions, Pretoria

Nouvelle-Zélande vs Fidj

Australie vs France, Brisbane

Uruguay vs Vainqueur Brésil/Paraguay, Montevideo ( Qualifications Coupe du monde 2023)

Tonga vs Samoa ( Qualifications Coupe du monde 2023)

Géorgie vs Écosse

Pays de Galles vs Argentine, Cardiff

Russie vs Portugal , Nizhny Novgorod

18 juillet :

Ouganda vs Algérie ( Rugby Africa Cup 2021 et Qualifications Coupe du monde 2023)

Tunisie vs Zimbabwe ( Rugby Africa Cup 2021 et Qualifications Coupe du monde 2023)

24 juillet :

Afrique du Sud vs Lions, Soweto

Uruguay vs Vainqueur Chili/Colombie, Montevideo (Qualifications Coupe du monde 2023)

31 juillet :

Afrique du Sud vs Lions, Cape Town

7 août :