FRANCE ANGLETERRE. Tom Curry forfait côté anglais, Moefana incertain pour les Bleus

Contre leur gré, certains acteurs du rugby international ne prendront pas part au choc franco-anglais du 19 mars.

À la mi-temps du match face au Pays-de-Galles, on l’a vu revenir sur le terrain avec une genouillère. Ce samedi 12 mars, Yoram Moefana aurait été touché au genou. Invité du Canal Rugby Club, William Servat s'est expliqué au sujet de cette blessure. L’ancien vice-champion du monde explique : “Concernant la blessure de Yoram, on est en attente des résultats”. Ces résultats permettent de savoir si le trois-quart pourra disputer le choc face à l’Angleterre. Selon Rugbyrama, la blessure de ce dernier ne serait pas anodine, les ligaments seraient touchés. Dans la foulée, le membre du staff tricolore a indiqué qu’il comptait sur le retour de deux de ses cadres : Damian Penaud et Romain Taofifenua. Pour cause de Covid, les deux joueurs avaient dû déclarer forfait pour la 4ème journée du Tournoi. Tournoi des 6 Nations. Rosbeef et carton rouge, Angleterre Irlande vu par les réseaux sociaux !

Côté anglais, l’indisponibilité de certains est déjà confirmée. Alors qu’il revenait dans le XV pour affronter l’Irlande, le troisième ligne anglais Tom Curry laissera sa place face à la France. Le sélectionneur Eddie Jones ayant déclaré que son joueur “a pris un coup au tendon”. Remplacé dès la 14ème minute, il avait laissé Alex Dombrandt participer à la fête. Tout juste remis du Covid, il avait pu postuler in extremis pour affronter les Celtes. RUGBY. L'Équipe de France a-t-elle la meilleure troisième ligne du monde ?

Face à la France, Eddie Jones pourrait donc être tenté d’aligner ses deux hommes forts. Sam Simmonds et Alex Dombrandt auraient tout de facteur X au Stade de France. En plus d’être terriblement puissant, les deux joueurs sont rapides et habile balle en main. À eux deux, ils avaient inscrit 33 essais en Premiership durant la saison 2020-2021. Pour comparer, les deux Anglais ont amené autant de fois le ballon en terre promise en une seule saison qu’Anthony Jelonch et Gregory Alldritt ont pu le faire dans toute leur carrière en TOP 14.