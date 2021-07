France 2023. La majorité des matchs en clair et en prime time ?

Avec une compétition rallongée d’une semaine, la Coupe du Monde de Rugby 2023 compte diffuser la plupart de ses matchs en soirée.

On le savait depuis le 22 février dernier, la prochaine Coupe du monde de Rugby sera plus longue que ses prédécesseurs. En cause, une volonté accrue de protéger les joueurs face aux blessures et surtout aux commotions cérébrales. Par conséquent, la compétition diffusera forcément les matchs à un rythme moins élevé qu’à l'habitude. Ceci permettrait notamment à France 2023 de diffuser plus de matchs en soirée afin de faire grimper les audiences au maximum.

De passage au Conseil Régional d’Occitanie, le Président du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023, Claude Atcher, a annoncé que 26 des 48 rencontres de la compétition reine du rugby mondial devrait avoir lieu en “prime time”, c’est à dire aux alentours de 21 heure française. Ce dernier a également mis en avant le fait qu’il aimerait que les annonceurs en clair se chargent de la diffusion de ces rencontres. Il a notamment évoqué les groupes télévisuels TF1, France Télévision et M6 comme diffuseurs potentiels. Si les deux premiers sont des habitués de la diffusion des grands évènements du ballon ovale, le dernier se place lui en petit nouveau. Entre excitation et impatience, l'ovalie réagit au calendrier de France 2023

En février dernier, Nicolas de Tavernost, président du groupe M6, montrait déjà ses ambitions. Il affirmait sur BFM Business être candidat dès l'automne pour «au moins un des lots» de l'appel d'offres pour la diffusion du Mondial. Pour l’édition japonaise de 2019, le groupe TF1 avait été l’unique diffuseur du Mondial, diffusant les plus "petites rencontres" sur TFX. Avec des matchs souvent matinaux et la rencontre France-Angleterre annulée, les audiences n’avaient jamais pu réellement décoller. La plus forte étant celle du quart de finale contre le Pays de Galles perdue par les Bleus qui a rassemblée 6 739 000 téléspectateurs.