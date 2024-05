Football et Rugby Ensemble : la FFR et la FFF Innovent avec des Terrains de Sport Partagés

Les terrains mixtes entrent en jeu : une solution durable proposée par la FFR et la FFF pour répondre aux besoins des sports collectifs en France.

Dans une démarche résolument moderne et pratique, la Fédération Française de Rugby (FFR) en collaboration avec la Fédération Française de Football (FFF), vient de franchir un pas décisif pour la mutualisation des terrains de sport. Une initiative qui répond à l’épineuse question de l’utilisation optimale des infrastructures sportives détenues majoritairement par les collectivités locales.

Sur les 3 500 terrains répertoriés par la FFR, 10 % sont des surfaces synthétiques. L'enjeu de cette gestion concerne directement les municipalités et intercommunalités, principales propriétaires de ces terrains, qui se trouvent souvent face à un casse-tête logistique et financier pour maintenir et développer ces espaces vitaux pour le sport local.

L'idée de tracer des terrains pouvant accueillir à la fois des matchs de rugby et de football est née d'un constat simple : pourquoi ne pas optimiser l'espace et les coûts en partageant les ressources ? Cette mutualisation permettra d'améliorer l'accès au sport, la sécurité des joueurs et la qualité d'accueil des supporters et licenciés.

Le fruit de longues discussions entre les deux fédérations a abouti à la création d’une fiche pratique intitulée « Construire un terrain mixte football/rugby ». Ce document détaille les dimensions requises, les couleurs des tracés, la position des corners, des drapeaux ainsi que les zones de sécurité et zones techniques à respecter pour chaque sport. "Les tracés football sont en blanc, les tracés rugby sont en jaune. Les lignes communes aux 2 sports (ligne médiane, lignes de touche) sont tracées en blanc", peut-on lire dans le communiqué officiel de la FFF.

Crédit image : FFF

Cette initiative a été officiellement présentée lors du séminaire annuel des présidents des Commissions régionales et départementales des Terrains et Installations sportives de la F.F.F, qui s'est tenu les 23 et 24 avril au CNF Clairefontaine. Roland Labarthe, Président de la commission nationale de qualification des enceintes sportives à la Fédération de préciser via le site de la FFR :

"Nous avons pu trouver un accord sur une fiche technique avec des normes bien précises répondant aux exigences sécuritaires et réglementaires du football et du rugby. Cette fiche sera inscrite dans nos règlements respectifs, dorénavant les communes pourront ainsi commander des terrains synthétiques à double pratiques auprès des fabricants ou éventuellement lors de rénovation faire des aménagements. Je suis fier de ce résultat qui va ouvrir de nouvelles perspectives tant aux communes qu’aux clubs pour augmenter la mise en disposition de terrains et ainsi favoriser la pratique du rugby."

C'est une étape significative qui marque un tournant dans la gestion des infrastructures sportives en France. Par ce geste, les deux fédérations démontrent leur volonté d’être à l'avant-garde des solutions pratiques et durables pour le développement du sport, tout en facilitant la vie des collectivités locales.