VIDEO. CHAMPIONS CUP. Comment le Stade Rochelais avait réalisé l'exploit face au Leinster ?

L'année dernière, les hommes de Ronan O'Gara nous avaient fait vibrer durant leur campagne européenne. Seront-ils capables de créer la même sensation ?

Le Leinster pris à son propre jeu

La saison dernière, La Rochelle se présentait avec l'étiquette d'outsider, bien évidemment, mais également de bête blessée, qui avait encore les stigmates du doublé manqué en 2021. L'équipe n'avait pas vraiment changé, avec ses vieux routiers, mais pourtant, de nouveaux visages, à l'image de Matthias Haddad, étaient titulaires au coup d'envoi. Comme à son habitude, le Leinster avait démarré fort cette rencontre, avec une conquête précise qui avait poussé à la faute les Maritimes et avait porté le score à 6-0 très rapidement. Néanmoins, les coéquipiers de Grégory Alldritt avaient réussi à trouver une première faille dans la défense Irlande (ce qui est très rare), et sur une accélération fulgurante de Rhule, les Rochelais prenaient l'avantage (6-7). Une fois de plus ultra-réaliste, le Leinster avait viré en tête à la pause (12-7), avec une réussite totale de Sexton face aux perches !

La deuxième mi-temps avait une nouvelle fois débuté comme la première, avec une indiscipline chronique qui avait permis aux Irlandais de prendre une avance conséquente, 18 à 10, à seulement 25 minutes de la fin du match. Cependant, une fois de plus très réactifs, les Rochelais n'étaient pas tombés dans le panneau de leurs adversaires, à savoir continuer cette rencontre dans un faux rythme, alternant pénalité sur pénalité ! Ces derniers avaient fait le choix de taper en touche plutôt que de prendre les points, à la 60e minute. Cette décision s'est avérée payante, car sur un ballon porté bien construit, Pierre Bourgarit avait réussi à franchir la ligne, prouvant ainsi que le Leinster n'était pas le seul à posséder un gros pack. Dans le dur lors de match à élimination directe, Ihaia West s'était montré irréprochable dans l'exercice des tirs au but, et avait alors porté le score à 18-17. Nouveau coup du destin, quand cinq minutes plus tard, Thomas Lavault avait été sanctionné d'un geste d'anti-jeu sur le demi de mêlée irlandais, synonyme de carton jaune et de trois points de plus rajoutés au tableau d'affichage. Toutefois, dans un dernier sursaut d'orgueil, les jaune et noir sillonnaient la ligne d'en-but du Leinster, alors qu'il ne restait que deux petites minutes à jouer. Arthur Retière, remplaçant au début du match, et friand de petits espaces, avait réussi à créer une brèche dans cette défense hermétique, et avait aplati le ballon en terre promise, donnant ainsi la victoire à tout un peuple. Historiquement, La Rochelle n'a donc jamais perdu face une des meilleures équipes d'Europe de tous les temps ! Ce titre a également été le premier du club, qui s'est alors hissé pour la troisième fois de suite en finale de Champions Cup ! Ce week-end, la mission s'annonce des plus complexes, mais pas impossible pour ce club si singulier.

Un contexte bien différent !

Cette année, l'EPCR Champions Cup avait décidé d'attribuer la finale de Champions Cup à Dublin, dans l'antre du Leinster, à l'Aviva Stadium. Les coéquipiers de Jonny Sexton seront véritablement dans leurs jardins, avec une foule de supporters acquis à leur cause, bien que l'armada jaune et noir se déplace toujours en masse. L'année dernière, le Stade Vélodrome de Marseille avait été le théâtre de la finale de Champions Cup, ce qui avait eu un impact positif en faveur du club français. En plus de cela, le Leinster n'a perdu qu'une seule fois cette saison à domicile, pas plus tard que le week-end dernier, avec une équipe pour le moins remaniée, face au Munster (15-16). Puis, même si l'ascendant psychologique est maintenu par les Rochelais, la notion de vengeance et de revanche et dans toutes les têtes irlandaises cette saison. Le défi est donc de taille, mais rien n'est impossible pour La Rochelle, qui n'a perdu qu'un seul match lors des onze précédentes rencontres.

