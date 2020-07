Fédérale 1 - Le choix couillu de La Seyne-sur-Mer en période de crise économique

De retour en Fédérale 1, La Seyne-sur-Mer entend bien proposer un beau spectacle à ses supporters. Lesquels pourront assister aux matchs gratuitement.

TRANSFERT - L'arrivée de Marc Andreu à La Seyne-sur-Mer révélée par Gaël Fickou ?

Marc Andreu (La Rochelle), Richard Fourcade (Brive), Laurent Magnaval (ex-Toulon, Racing 92), Anthony Perenise (ex-Hurricanes, Bath), Hansie Graaff (ex-Bayonne, Sharks), ils joueront tous à La Seyne-sur-Mer. Les frères Gaël et Jérémie Fickou ont été très actifs sur le marché des transferts en vue de la saison 2020/2021 en Fédérale 1 avec une dizaine de joueurs d'expérience pour encadrer des jeunes formés au club. De retour à cet échelon à l'issue de l'arrêt de la saison pour cause de Coronavirus, le club varois entend bien ne pas faire l'ascenseur. Pour pérenniser le club et viser plus haut, la nouvelle direction ne manque pas d'idées.



Outre le solide recrutement pour une formation de ce niveau, on apprend via Var-matin que les supporters pourront venir voir les matchs gratuitement au Stade Marquet durant la saison 2020/2021. Si le prix des billets n'était pas non plus exorbitant, à savoir 10 euros, l'idée est qu'un maximum de supporters assistent aux matchs. Un choix couillu diront certains alors que le rugby a été frappé de plein fouet par la crise du Covid-19. Et ce, même si le Tricolore Gaël Fickou a les reins solides pour soutenir le club. L'économie de l'ovalie est ultra dépendante de la billetterie. C'est donc un effort financier supplémentaire que va faire le club. Ce dernier prévoit également des animations afin de proposer un vrai rendez-vous rugby au locaux.