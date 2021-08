Fédérale 1. Hyères-Carqueiranne ne s'arrête plus et enrôle David Smith

Nouveau gros coup sur le marché des transferts réalisé par le RCHCC. Le club varois vient en effet de s'attacher les services de l'expérimenté David Smith.

Mais où s'arrêtera le RC Hyères-Carqueiranne-La Crau en termes de recrutement ? Le club pensionnaire de Fédérale 1 a déjà recruté du beau monde avec Loni Uhila, André Gorin ou Elandre Huggett et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, un temps en contact avec Talebula, les dirigeants ont finalement jeté leur dévolu sur David Smith avec qui un accord a été trouvé et la signature officialisée ce mercredi. Pour rappel, après être passé par Toulon avec qui il fut sacré trois fois champions d'Europe et une fois champion de France puis Castres où là aussi il remporta le Brennis, le néo-zélandais d'origine samoane évoluait à Narbonne depuis 2019. Le solide ailier de 34 ans (1m72, 95kg) qui avait été sélectionné avec le XV de France avant d'apprendre qu'il n'était pas éligible, viendra apporter toute son expérience dans le Var.

Narbonne : pour son premier ballon, David Smith mystifie la défense avec un magnifique pas de l'oie ! [VIDEO]Un recrutement dont se satisfait Gregory Le Corvec, l'entraîneur du club : ''David a une très belle carrière professionnelle [...] Il va nous apporter toute son expérience sur le terrain et son très bon état d'esprit'', déclarait-il sur les réseaux sociaux de la formation. Smith s'occupera également du centre de formation et entraînera les juniors du club : ''David a le profil idéal pour coacher le centre de perfectionnement et les juniors du club. Il leur transmettra de précieux conseils'', poursuit Le Corvec au sein du communiqué du RCHCC.