Fédérale 1 2020/2021 - Les poules dévoilées : quels adversaires pour votre club ?

La Fédération française de rugby a dévoilé la composition des poules de Fédérale 1 pour la saison 2020/2021.

La création du Championnat Fédéral National actée par la FFR et la LNRJusqu'à présent, tous les regards étaient tournés vers la composition de la "Pro D3", laissant la Fédérale 1 au second plan. Dans un premier temps, ce championnat devait se jouer à 60 contre 48 en 2019/2020. La création d'une nouvelle compétition avant la Pro D2 à 14 voire 15 clubs a changé la donne. Ce mardi, la FFR a dévoilé ainsi les compositions des quatre poules de Fédérale 1 avec 45 formations (ou 46 en fonction des recours du Stade Nantais, relégué administrativement en Fédérale 3, devant le Tribunal Administratif du Sport, NDLR.). Si vous avez fait le calcul, vous avez compris qu'il y aura un groupe avec 12 clubs en lice. Ce devrait être la poule 4 avec notamment Auch et Tyrosse.

POULE 1

Beauvais XV

CA Périgourdin

Club Municipal de Floirac

OL Marcquois Rugby

Rennes Étudiants Club

Rugby Club Bassin d’Arcachon

SA Trelissacois

Stade Langonnais

Stade Niortais

USA Limoges

US Marmandaise

Le Stade Nantais*

POULE 2

AS Maconnaise

AS Villeurbannaise

Avenir Sportif de Bédarrides Chateauneuf du Pape

CS Beaunois

CS Nuiton

CS Vienne Rugby

RC Chateaurenard

Rugby Club de Drancy

Rugby Club Nîmois

Rugby Club Savoie Rumilly

US Issoirienne

POULE 3

AS Lavaur

Avenir Castanéen

CO Berre XV

Ceret Sportif

Football Club TOAC TOEC Rugby

Rugby Club Hyères Carqueiranne la Crau

SC Graulhet

SC Mazamet

Sporting Club Appaméen

US Seynoise

US Saint Sulpicienne

POULE 4

AS Fleurantine

Anglet Olympique

Avenir Valencien

CA Castelsarrasinois

Cercle Amical Lannemezanais

FC Oloron

Lombez Samatan Club

Rugby Club Auch

SA Mauléonais

Saint Jean de Luz OL

Stade Bagnerais

US Tyrosse

Quid du réglement après la phase régulière ?

Le 11 ème et le 12 ème de la poule de 12 équipes sont relégués (en cas de poule de 11, seul le 11 ème est relégué)

24 clubs participent aux phases finales (8 qualifiés directement, 16 barragistes). Une phase finale unique, avec la suppression du Challenge Yves du Manoir ;

Les 1ers et 2e sont directement qualifiés pour le tour principal, qui débute en 1/8e de finale ;

Les 3e, 4e, 5e et 6e disputent un tour de barrage, sur le terrain du mieux classé à l’issue de la phase qualificative (3-6 ; 4-5). Les vainqueurs sont qualifiés pour le tour principal.

Les 1/8e de finale et ¼ de finale se jouent en A/R, selon un tableau d’oppositions interpoules.

Les ½ finales et la finale se jouent sur terrain neutre.

ère Division Fédérale Le vainqueur de la finale est sacré champion de France de 1Division Fédérale

Les finalistes accèdent en Nationale, sous réserve de leur acceptation.

