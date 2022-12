Fait Divers. À seulement 17 ans, ce rugbyman devient tétraplégique suite à une chute après un placage

Une triste nouvelle a touché la planète ovalie la semaine dernière. Le jeune Mathias Dantin a subi une mauvaise chute suite à un placage, il est désormais tétraplégique et plongé dans le coma.

Le jeune joueur du Stade bagnérais a été opéré en urgence à l'hôpital de Purpan à Toulouse, après être mal retombé suite à un placage. L'accident s'est déroulé durant une rencontre UNSS où le jeune Mathis participait, avec son lycée. Après deux opérations, le jeune Colombien d'origine est actuellement dans le coma, et a été déclaré tétraplégique, une véritable tragédie pour les proches du jeune, pour son club et pour le rugby en général. Ce garçon de 17 ans avait été adopté par la famille Dantin, qui se réjouissait de la pratique sportive de leur garçon, et qui regrette cet accident dramatique. Le papa, qui était présent sur place lors du match scolaire, a tenu à témoigner du déroulement de l'incident : "L'action s’est passée à côté de moi... Quand j’ai vu comment il est tombé, j’ai sauté sur lui il était conscient mais il a senti ses vertèbres craquer et ne sentait plus son corps. On a eu la chance d’avoir un secouriste de montagne qui l’a pris en charge le temps que les pompiers arrivent. Le docteur a ensuite pris la décision de l’amener à l'hôpital de Toulouse-Purpan. Aujourd'hui, il est tétraplégique et a des problèmes respiratoires."

La famille a reçu beaucoup de message de soutien, de tous les passionnés de rugby, du club de Bagnères-de-Bigorre, et également de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

La rédaction du Rugbynistère manifeste tout son soutien au jeune Mathis Dantin ainsi qu'à sa famille et ses proches.