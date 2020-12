Et si le Tournoi des 6 Nations 2021 ne se jouait pas ?

Le président de la FFR craint une annulation du Tournoi des 6 Nations 2021 en raison du Covid.

La crise sanitaire mondiale s'est accélérée dernièrement avec une nouvelle mutation du Covid détectée dans le sud-est de l'Angleterre et en Afrique du Sud. Le gouvernement français a décidé de fermer les frontières avec le Royaume-Uni afin d'éviter une propagation de la mutation, bien plus contagieuse que d'habitude. Mais les Coupes d'Europe et le prochain Tournoi des 6 Nations 2021 doivent se tenir.

Invité des Grandes Gueules de RMC Sport, le président de la fédération française de rugby Bernard Laporte s'est exprimé à ce sujet et redoute une annulation du prochain Tournoi qui doit se tenir à partir de février : "S’ils ferment les frontières pendant deux mois, on ne pourra pas jouer le Tournoi des Six Nations". La fermeture des frontières pourrait réduire à néant les chances de participer au tournoi pour le XV de France et les dégâts seraient insurmontables selon Laporte : "Le monde du sport ne pourra pas tenir un an de plus. Ce n’est pas possible. Et pas que dans la France mais dans le monde entier. Il va y avoir un effondrement des clubs ! Ce n’est pas possible d’avoir aucune recette". Selon lui, l'État en fait déjà beaucoup et malgré un dédommagement d'1,5 millions, les pertes monteraient à 27 millions d'euros net pour la FFR. Une goutte d'eau pour le sport qui est "comme la culture".

''On est dans la m***e'', Bernard Laporte demande le retour du rugby amateur

Bernard Laporte redoute fortement un éffondrement du monde du sport, "il y aura des faillites pour les restaurants, mais également dans le monde du sport". On sait que la billetterie et les partenaires représentent 80 % des revenus des clubs de rugby français et le seul espoir restera la jauge partielle : Il peut y avoir une différence entre un lieu ouvert comme dans un stade et un lieu fermé comme dans une salle. Si on me dit qu’on met 1 personne tous les 4 sièges dans un stade et 1 personne tous les 8 sièges dans une salle fermée, ça me paraîtrait logique".