''On est dans la m***e'', Bernard Laporte demande le retour du rugby amateur

Bernard Laporte s'est exprimé sur l'arrêt des compétitions du rugby amateur. Le président de la FFR souhaite une reprise rapide.

C'est un énième cri d'alarme poussé par le rugby. Et cette fois-ci, ce n'est ni plus ni moins que le président de la Fédération Française de Rugby Bernard Laporte qui, invité des Grandes Gueules sur RMC animé par Alain Marshall, a émis le souhait de voir le rugby amateur reprendre coûte que coûte. Car sans sombrer dans la sinistrose ambiante, il faut bien avouer qu'à l'inverse des joûtes professionnelles, les autres compétitions sont à l'arrêt depuis maintenant fin octobre soit déjà une éternité, et les clubs amateurs ne voient pas le bout du tunnel. Si la Nationale a prévu de faire son retour début janvier, la Fédérale 1 a quant à elle bénéficié d'un passe-droit pour reprendre au 30 janvier. En revanche, de la Fédérale 2 à la 4ème série, tout le monde reste à quai, dans l'incertitude et avance sans lumière. Si une reprise est initialement programmée pour le 10 février, nul n'est à l'abri de nouvelles restrictions qui pourraient être envisagées par le gouvernement.

C'est donc avec la volonté de sauver le rugby amateur que Bernard Laporte s'est exprimé sur RMC : '' Le rugby est également un côté social du village. C'est le village qui meurt sans les clubs. Ce que l'on a réussi, c'est de faire en sorte que les mineurs jouent. Ils ont réouvert il y a trois semaines à peu près, ce qui est déjà une bonne chose car on parle toujours du bien être et de la santé des gamins et à côté de ça on leur dit de ne pas faire de sport. Il n'y a rien de cohérent. Alors certes il y a des conditions à respecter. Ce que l'on espère maintenant, c'est que rapidement l'on ouvre également pour les séniors. Avec le respect des consignes, un nombre limité de spectateurs dans les stades. Mais il faut que les compétitions amateurs reprennent.''

L'ancien sélectionneur du XV de France s'est également fendu d'un petit coup de gueule sur le sujet des vestiaires fermés. ''On nous disait : vous pouvez jouer au rugby. Au rugby on se frotte mais les vestiaires sont trop dangereux. Non ce qui est dangereux c'est de jouer au rugby si vraiment il y a la maladie et non pas les vestiaires. Tout ça était d'une incohérence totale. On a passé deux journées à appeler les Préfets en leur demandant s'ils ne trouvaient pas ça illogique. Ou on joue, ou on ne joue pas''. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le rugby amateur retient son souffle. Déjà frappé la saison dernière par l'arrêt des championnats, les petits clubs espèrent plus que jamais une reprise rapide. Il en va de leur existence. Et à Bernard Laporte de conclure : ''On est dans la merde. Nous ce que nous espérons encore une fois, c’est rejouer, c’est une évidence. Le monde amateur a besoin de retrouver le chemin des stades.'' Il ne reste plus qu'à croiser les doigts...