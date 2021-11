Equipe de France. Pour Moscato, Galthié a fait des choix couillus, aux joueurs de répondre présent

Au cours de son émission sur RMC, Vincent Moscato est revenu sur la composition du XV de France pour l'Argentine. Il y a eu des choix couillus selon lui.

Autumn Nations Series. La très belle composition de l'équipe de France pour l'ArgentineL’annonce de la composition des Bleus était très attendue. Si les dernières compositions de l’équipe de France lors de la tournée en Australie étaient faussées par l’absence des joueurs cadres. Pour cette tournée d’automne, Fabien Galthié n’a aucune restriction et peut composer avec l’ensemble des joueurs qu’il désire. Ce jeudi, après l’annonce de la composition, dans son émission, Vincent Moscato et ses chroniqueurs sont revenus sur les choix forts du sélectionneur. La tournée d’automne est le dernier récital avant le Tournoi des 6 Nations. Une aubaine d’après Moscato. Cela justifie l’apparition de nouvelle tête dans le XV de départ comme le Toulousain Flament. Tester des nouveaux joueurs pour avoir le choix avant le 6 Nations : « Ces trois matchs vont lui servir de sélection, cela va lui permettre de savoir qui il emmènera au tournoi. Il a raison de ne pas être frileux. » Equipe de France. L'axe 9-10-12-13 tricolore fait monter la sauce chez les médias étrangersPour lui, c’est le moment de voir la réaction de certains joueurs face à de grosses nations comme l’Argentine ou la Nouvelle-Zélande : « C’est devant les grosses équipes que l’on voit les hommes. Il les met devant leurs responsabilités. Il (Fabien Galthié) dit : “Messieurs, je vous donne une chance, il n’y en aura pas deux“ ». Ça sera notamment un gros test pour l’homme qui prendra le but demain soir, Melvyn Jaminet. Pour tous les chroniqueurs, Fabien Galthié adopte une politique de l’homme en forme dont certains joueurs cadres ont fait les frais. Alldritt premier concerné, s’est vu replacé sur le banc pour le premier test match de novembre. Pour Denis Charvet, sa sortie du XV de départ se conjugue avec la montée en puissance du troisième ligne bordelais Woki : « Je parle de Woki qui s’est révélé en Australie, qui a un niveau incroyable. Je pense que Woki a sorti Alldritt. » Évidement, la discussion a très vite tournée à l’association Jalibert-Ntamack. Une association « couillue » pour Moscato, mais qui apparait comme une évidence avec la forme actuelle des deux hommes et les blessures au poste de trois-quarts centre. Equipe de France. Pourquoi associer Jalibert et Ntamack maintenant ? Galthié répond