Équipe de France. Jalibert ou Ntamack, qui sera l'ouvreur titulaire cet automne ?

Alors que la tournée d'automne approche à grands pas, on ne sait toujours pas qui de Matthieu Jalibert ou de Romain Ntamack débutera avec le 10 dans le dos.

Si depuis quelques années, la France souffrait de ne pas avoir son fameux "Grandisse", on peut d'ores et déjà dire que cette époque est révolue. Pour cause, il semblerait même que ce poste soit l'un des plus fournis ! Entre Jalibert, Ntamack, Hastoy, Berdeu ou encore Carbonel, nous faisons face ici à un choix de riche ! Mais qui donc parmi ces derniers occupera ce poste ? Le débat fait surtout rage entre les deux premiers cités, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack.

Tous deux excellents en club, ils apparaissent à l'heure actuelle comme les favoris du poste. Mais qui Galthié choisira-t-il pour affronter l'Argentine, et si l'on voit plus loin, pour affronter les Blacks le 20 novembre prochain ? Désigné comme le titulaire depuis le début du mandat Galthié, Ntamack a toujours répondu présent en équipe de France. De plus, son association avec Dupont fonctionne à la perfection. Ce qui lui donne un avantage supplémentaire. Mais d'un autre côté, le Bordelais a su profiter de la blessure du Toulousain lors du dernier tournoi pour délivrer des performances incroyables sous le maillot du XV de France. Des prestations qu'il poursuit d'ailleurs en club cette saison, avec 83 points inscrits (actuel meilleur réalisateur du championnat). Pour tenter de les départager, nous allons donc essayer de comparer ces deux joueurs sur plusieurs aspects, afin de savoir si l'un part avec une longueur d'avance pour cet automne. Notons ici que cet article est purement subjectif, et qu'il ne représente en rien une vérité générale.